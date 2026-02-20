Çaykur Rizespor galibiyet hasretin son verdi

Süper Lig’in 23. haftasında Çaykur Rizespor, sahasında Kocaelispor’u 2-0 mağlup etti.Abone ol
Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Çaykur Rizespor, Kocaelispor'u sahasında 2-0 mağlup etti.
50. dakikada ceza sahasının sağ çaprazından Mithat Pala'nın içeriye gönderdiği pasta topla buluşan Halil Dervişoğlu'nun kafa vuruşunda, savunmaya çarpan meşin yuvarlak az farkla kornere çıktı.
57. dakikada ev sahibi ekip farkı 2'ye çıkardı. Ceza sahasının sağ çaprazından Laçi'nin gönderdiği topla buluşan Samet Akaydin'in kafa vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Gökhan Değirmenci'nin solundan filelerle buluştu: 2-0
70. dakikada Kocaelispor atağında ceza sahasının sol çaprazında topla buluşan Rivas'ın gönderdiği şutta, meşin yuvarlak kalenin üstünden az farkla auta çıktı.
Çaykur Rizespor karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı.