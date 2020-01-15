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Çaykur Rizespor Galatasaray Türkiye Kupası maçı ne zaman hangi kanalda saat kaçta? (Muhtemel 11'ler)

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Galatasaray, Çaykur Rizespor deplasmanına konuk oluyor. Peki, Çaykur Rizespor - Galatasaray maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? Maçın canlı anlatımı ve skor takibi İnternethaber'de olacak.

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşıyor. Çaykur Didi Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak karşılaşmada Halis Özkahya düdük çalacak ve mücadele ATV ekranlarından şifresiz olarak izleyici ile buluşacak.

Türkiye Kupası'na 5. turdan başlayan sarı-kırmızılı takım, TFF 2. Lig temsilcisi Tuzlaspor'u iki maç sonunda eleyerek son 16 turuna yükseldi. Çaykur Rizespor ise 4. turdan başladığı organizasyonda Bölgesel Amatör Lig takımı 1074 Çankırıspor'u kupa dışına itti. Karadeniz temsilcisi, 5. turda ise TFF 1. Lig temsilcisi Yılport Samsunspor'u eleyerek son 16 turuna kaldı.

Çaykur Rizespor - Galatasaray muhtemel 11'ler

Çaykur Rizespor: Gökhan, Aberhoun, Talbi, Melnjak, Orhan, Abdullah, Boldrin, Umar, Diomande, Vetrih, Oğulcan

Galatasaray: Muslera, Linnes, Donk, Marcao, Nagatomo, Lemina, Seri, Feghouli, Belhanda, Ömer, Falcao

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