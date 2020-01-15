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Çaykur Rizespor Galatasaray Türkiye Kupası maçı CANLI YAYIN

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Galatasaray, Çaykur Rizespor deplasmanına konuk oluyor. Maçın canlı anlatımı ve skor takibi İnternethaber'de olacak.

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşıyor. Çaykur Didi Stadı'nda saat 20.30'da başlayan karşılaşmada Halis Özkahya düdük çalıyor ve mücadele ATV ekranlarından şifresiz olarak izleyici ile buluşuyor.

Türkiye Kupası'na 5. turdan başlayan sarı-kırmızılı takım, TFF 2. Lig temsilcisi Tuzlaspor'u iki maç sonunda eleyerek son 16 turuna yükseldi. Çaykur Rizespor ise 4. turdan başladığı organizasyonda Bölgesel Amatör Lig takımı 1074 Çankırıspor'u kupa dışına itti. Karadeniz temsilcisi, 5. turda ise TFF 1. Lig temsilcisi Yılport Samsunspor'u eleyerek son 16 turuna kaldı.

Çaykur Rizespor: 0 - 0 :Galatasaray
(İlk yarı oynanıyor)

Stat: Çaykur Didi Stadyumu
Hakem: Halis Özkahya
Saat: 20:30
Yayın: ATV

Çaykur Rizespor: Gökhan, Moroziuk, Talbi, Burak, Melnjak, Vetrih, Oğuz Kağan, Garmash, Samudio, Boldrin, Oğulcan Çağlayan

Galatasaray: Okan, Şener, Donk, Marcao, Linnes, Seri, Lemina, Ömer, Feghouli, Emre Akbaba, Falcao

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