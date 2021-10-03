Çaykur Rizespor Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? (Muhtemel 11'ler)

Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray, Çaykur Rizespor'a konuk oluyor. Aslan, rakibini yenerek milli takım arasına 3 puanla moralli gitmek; Çaykur Rizespor ise kötü gidişatını bu maçta sonlandırmak istiyor. Peki; Çaykur Rizespor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Detaylar ve maçın canlı skor takibi İnternethaber'de...

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Galatasaray, Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşıyor. Çaykur Didi Stadı'nda 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Ali Palabıyık yönetecek ve karşılaşma beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.

Ligde geride kalan 7 maçta 3 galibiyet, ikişer beraberlik ve yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı takım topladığı 11 puanla haftaya 10. sırada girdi. Bu sezon henüz galibiyetle tanışamayan Karadeniz temsilcisi ise 7 karşılaşmada aldığı 1 puanla son sırada bulunuyor.

Çaykur Rizespor - Galatasaray

Çaykur Rizespor: Gökhan, Alberk, Selim, Holmen, Cemali, Djokovic, Dabo, Alper, Boyd, Bolasie, Joel

Galatasaray: Muslera, Yedlin, Nelsson, Alpaslan, Aanholt, Taylan, Berkan, Cicaldau, Feghouli, Babel, Diagne