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Çaykur Rizespor Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? (Muhtemel 11'ler)

Çaykur Rizespor Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? (Muhtemel 11'ler)

Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray, Çaykur Rizespor'a konuk oluyor. Aslan, rakibini yenerek milli takım arasına 3 puanla moralli gitmek; Çaykur Rizespor ise kötü gidişatını bu maçta sonlandırmak istiyor. Peki; Çaykur Rizespor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Detaylar ve maçın canlı skor takibi İnternethaber'de...

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Galatasaray, Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşıyor. Çaykur Didi Stadı'nda 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Ali Palabıyık yönetecek ve karşılaşma beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.

Ligde geride kalan 7 maçta 3 galibiyet, ikişer beraberlik ve yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı takım topladığı 11 puanla haftaya 10. sırada girdi. Bu sezon henüz galibiyetle tanışamayan Karadeniz temsilcisi ise 7 karşılaşmada aldığı 1 puanla son sırada bulunuyor.

Çaykur Rizespor - Galatasaray

Çaykur Rizespor: Gökhan, Alberk, Selim, Holmen, Cemali, Djokovic, Dabo, Alper, Boyd, Bolasie, Joel

Galatasaray: Muslera, Yedlin, Nelsson, Alpaslan, Aanholt, Taylan, Berkan, Cicaldau, Feghouli, Babel, Diagne

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