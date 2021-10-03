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Çaykur Rizespor Galatasaray maçı CANLI YAYIN

Çaykur Rizespor Galatasaray maçı CANLI YAYIN

Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray, Çaykur Rizespor'a konuk oluyor. Aslan, rakibini yenerek milli takım arasına 3 puanla moralli gitmek; Çaykur Rizespor ise kötü gidişatını bu maçta sonlandırmak istiyor. Detaylar ve maçın canlı skor takibi İnternethaber'de...

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Galatasaray, Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşıyor. Çaykur Didi Stadı'nda 19.00'da başlayan müsabakayı Ali Palabıyık yönetiyor ve karşılaşma beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.

Çaykur Rizespor: 2 - 1 :Galatasaray
(İlk yarı oynanıyor)

25' GOOOLL!!! Çaykur Rizespor, Joel Pohjanpalo'nun golü ile maçta öne geçti!

17' GOOOLL!!! Çaykur Rizespor, Joel Pohjanpalo'nun golü ile maçta eşitliği yakaladı! Aminu Umar ceza sahası dışında ikili mücadele sırasında Berkan Kutlu'dan topu kaptı. Aminu Umar, Erik Sabo ve Joel Pohjanpalo arasındaki üçlü paslaşma sonucunda topla buluşan Joel Pohjanpalo altıpas önünden gelişine yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı Fernando Muslera'nın yanından ağlarla buluşturmayı başardı.

5' GOOOLL!!! Galatasaray, Mostafa Mohamed'in golü ile maçta öne geçti! Sofiane Feghouli'nin sağ kanattan ceza alanına gönderdiği ortasında Sebastian Holmen'in uzaklaştıramadığı topu önünde bulan Mostafa Mohamed altıpas önünden sol ayağıyla gelişine yaptığı düzgün vuruşla meşin yuvarlağı Gökhan Akkan'ın sağından ağlarla buluşturmayı başardı.

Çaykur Rizespor: Gökhan, Sabo, Selim, Holmen, Cemali, Dabo, Djokovic, Boyd, Boldrin, Umar, Pohjanpalo

Galatasaray: Muslera, Yedlin, Alpaslan, Nelsson, Aanholt, Taylan, Berkan, Cicaldau, Feghouli, Babel, Mohamed

Ligde geride kalan 7 maçta 3 galibiyet, ikişer beraberlik ve yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı takım topladığı 11 puanla haftaya 10. sırada girdi. Bu sezon henüz galibiyetle tanışamayan Karadeniz temsilcisi ise 7 karşılaşmada aldığı 1 puanla son sırada bulunuyor.

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