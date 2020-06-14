Çaykur Rizespor Galatasaray maçı CANLI YAYIN

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sonrası Galatasaray, ilk kez sahaya çıkıyor. Sarı kırmızılı takım, 27. hafta maçında deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşı karşıya geliyor. Aslan, rakibini yenerek şampiyonluk yarışında kayıp yaşamak istemiyor. Çaykur Rizespor ise düşme potasından çıkmak için kazanmak zorunda. Detaylar ve maçın canlı skor takibi İnternethaber'de...

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Galatasaray, Süper Lig’in 27. haftasında deplasmanda Karadeniz temsilcisi Çaykur Rizespor ile karşılaşıyor. Çaykur Didi Stadı'ndaki saat 21.00’de başlayan karşılaşmayı hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetiyor ve zorlu mücadele beIN SPORTS 1'den naklen yayınlanıyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle uzun süre ara verilen ligdeki son maçını 15 Mart’ta Türk Telekom Stadı'ndaki seyircisiz derbide Beşiktaş ile yapan sarı kırmızılı ekip, 91 gün aradan sonra karşılaşmaya çıkıyor. Lige pandemi nedeniyle ara verilmeden önce 14 galibiyet, 8 beraberlik ve 4 yenilgi yaşayan Galatasaray, topladığı 50 puanla 3. sırada yer aldı. Ligde 26 haftada 25 puan toplayabilen Çaykur Rizespor ise averajla 16. sırada yer buldu. İki takım arasında sezonun ilk yarısında İstanbul’da oynanan maçı Galatasaray 2-0 kazanmıştı.

Ç. Rizespor: 0 - 0 :Galatasaray (İlk yarı oynanıyor)

Stat: Çaykur Didi

Hakem: Yaşar Kemal Uğurlu

Saat: 21.00

Yayın: beIN SPORTS 1

Çaykur Rizespor: Tarık, Moroziuk, Fernandes, Talbi, Mejnak, Vetrih, Diomande, Tunay, Garmash, Samudio, Skoda

Teknik Direktör: Ünal Karaman

Galatasaray: Muslera, Mariano, Ahmet, Donk, Saracchi, Seri, Lemina, Ömer Bayram, Onyekuru, Feghouli, Falcao

Teknik Direktör: Fatih Terim