Çaykur Rizespor - Galatasaray / Canlı

Trendyol Süper Lig'in 24. hafta kapanış maçında Çaykur Rizespor ile Galatasaray karşı karşıya geliyor.

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Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Galatasaray, deplasmanda Çaykur Rizespor'a konuk oluyor. UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında AZ Alkmaar maçında 4-1 kaybeden sarı kırmızılı ekip, haftaya oynayacak Fenerbahçe maçı öncesi bu karşılaşmadan 3 puan alarak sarı lacivertliler ile arasındaki 6 puanlık farkı korumak istiyor.

Çaykur Rizespor - Galatasaray

Karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.

Çaykur Rizespor - Galatasaray ilk 11'ler

Çaykur Rizespor: Tarık, Taha, Alikulov, Mosci, Højer, Mithat, Papanikolaou, Abdülkadir, Olawoyin, Akintola, Sowe

Galatasaray: Muslera, Sanchez, Cuesta, Abdülkerim, Sara, Torreira, Frankowski, Mertens, Barış Alper, Ahmed, Osimhen

SOWE İLE OSIMHEN KARŞI KARŞIYA

Süper Lig'in 24. haftasında oynanacak Çaykur Rizespor-Galatasaray maçında Ali Sowe ile Victor Osimhen kozlarını paylaşacak. Bu sezon 22 lig maçında süre alan Sowe, 10 defa fileleri havalandırırken asist katkısında bulunamadı. Yaz transfer döneminde Napoli'den kiralanan Victor Osimhen ise Galatasaray formasıyla 17 lig maçına çıktı. Bu karşılaşmalarda 12 kez gol kaydeden Nijeryalı futbolcu, 4 golün de pasını verdi.

YENİ TRANSFERLER SAHNEYE ÇIKIYOR

Ara transfer döneminde kadroya katılan, ancak Adana Demirspor maçı yarıda kaldığı için süre alamayan yeni transferlerin Rizespor maçında forma giymeleri bekleniyor. Transferin son günlerinde gelen Polonyalı sağ bek Przemyslaw Frankowski ve Eren Elmalı'nın ilk 11'de olacağı tahmin ediliyor. Wolverhampton'dan transfer edilen Mario Lemina'nın ise oyuna sonradan girmesi bekleniyor.

GALATASARAY'DA 4 EKSİK

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Çaykur Rizespor deplasmanına konuk olacak Galatasaray'da 4 isim kadroda yer almadı. Sakatlıkları bulunan ve tedavileri devam eden Jakobs, Yunus ve Morata ile sezonu kapatan Mauro Icardi Rize'ye götürülmedi.

CEZALI OYUNCULAR GERİ DÖNDÜ

Adana Demirspor maçında sarı kart cezası bulunan ve forma giyemeyen Muslera, Torreira, Abdulkerim ve Barış Alper Yılmaz, Teknik Direktör Okan Buruk'un şans vermesi durunda Rizespor karşısında süre alabilecek. Yarıda kalan mücadelede kart cezaları biten isimlerin, Rize deplasmasmanında ilk 11'de yer alacağı tahmin ediliyor.

AHMED KUTUCU SINIRDA

Fenerbahçe derbisi öncesinde hata yapmak istemeyen Galatasaray'da Ahmed Kutucu sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Çaykur Rizespor maçında kart görmesi durumunda cezalı duruma düşecek olan Kutucu, 25. haftada oynanacak kritik mücadele forma giyemeyecek.

GALATASARAY 3 MAÇTIR GOL YEMİYOR

Bu sezon beklenmedik golleri kalesinde gören Galatasaray, son 3 lig maçındaki istatistiğiyle dikkatleri üzerine çekiyor. Süper Lig'de son 3 maçta kalesini gole kapatan sarı-kırmızılar, Gaziantep FK ve Konyaspor'u 1-0 mağlup etmesini bildi. Yarıda kalan Adana Demirspor maçında da kalesinde gol görmeyen Cimbom, Rizespor deplasmanında da aynı başarıyı sürdürmek istiyor.

İLHAN PALUT OKAN BURUK'U YENEMİYOR

İlhan Palut ile Okan Buruk, teknik direktör kariyerleri boyunca 6 kez karşı karşıya geldi. Buruk Galatasaray ve Başakşehir'i çalıştırırken, Palut ise Göztepe ve Konyaspor'da antrenörlük yapıyordu. İki teknik direktör arasında oynanılan bu karşılaşmalarda Okan Buruk 5 galibiyet alırken 1 maç ise beraberlikle tamamlandı.