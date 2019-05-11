Çaykur Rizespor - Galatasaray (canlı)

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında lider Galatasaray, Avrupa kupalarına katılmak için 5. sırayı hedefleyen Çaykur Rizespor'a konuk oluyor.

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18' Aminu'nun ara pasında ceza sahasına giren Melnjak, Muslera ile karşı karşıya kaldı ve şutunu çekti ancak ayağını son anda uzatan Marcao mutlak gole engel oldu.

13' Feghouli'nin havalandırdığı topa gelişine yarım vole vuran Onyekuru, kaleyi az farkla ıskaladı.

9' GOL.... Ç.Rizespor 0-1 Galatasaray (Feghouli)

Ryan Donk, Galatasaray'ı hızlı çıkaran isim oldu. Donk'un pasıyla ceza sahası sol çapraıznda topla buluşan Onyekuru, Feghouli'ye çıkardı. Feghouli gelişine mükemmel vurdu ve takımını 1-0 öne geçirdi.

5' Mücadelenin ilk dakikalarında iki takım da orta sahada pas yaparak oyuna ağırlığını koymaya çalışıyor.

1' Mücadelede ilk düdük çaldı.

Beşiktaş'ı 2-0 mağlup ederek tam 21 hafta sonra liderliği geri alan Galatasaray, kritik virajda.

Cimbom, Süper Lig'in 32. haftasında deplasmanda ligin güçlü ekiplerinden Ç.Rizespor'da karşı karşıya geliyor.

Galatasaray, rakibini mağlup ederek şampiyonluk yarışındaki avantajını devam ettirmek istiyor. İki takım arasında Süper Lig'in ilk yarısında İstanbul'da oynanan maç, Galatasaray 2-0 öne geçmesine rağmen 2-2 beraberlikle sonuçlanmıştı.

Süper Lig'de geçen hafta oynanan derbide Beşiktaş'ı 2-0 mağlup ederek liderliği 21 hafta sonra averajla devralan Galatasaray, ikinci yarının formda ekibi Çaykur Rizespor'a konuk oluyor. Galatasaray, rakibini mağlup ederek şampiyonluk yarışındaki avantajını devam ettirmek istiyor.

STAT: Çaykur Didi

SAAT: 16:00

HAKEM: Serkan Çınar

YAYIN: BeIN Sports 1

ÇAYKUR RİZESPOR: Gökhan, Morozyuk, Awaziem, Abarhoun, Meljnak, Azubuike, Musa, Samudio, Boldrin, Umar, Vedat

TEKNİK DİREKTÖR: Okan Buruk

GALATASARAY: Muslera, Mariano, Luyindama, Marcao, Nagatomo, Donk, Badou, Fernando, Feghouli, Onyekuru, Diagne

TEKNİK DİREKTÖR: Fatih Terim

BELHANDA VE MITROGLOU YOK

Galatasaray'da Younes Belhanda sarı kart cezası, Konstantinos Mitroglou ise sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek. Sarı-kırmızılı ekipte Beşiktaş derbisinde sarı kart görerek cezalı duruma düşen Faslı orta saha oyuncusu Belhanda, Çaykur Rizespor karşılaşmasında sahadaki yerini alamayacak. Sakatlığı süren Yunan santrfor Mitroglou da Karadeniz temsilcisine karşı mücadele edemeyecek.

3 OYUNCU KART SINIRINDA

Sarı-kırmızılı ekipte üç futbolcu sarı kart cezası sınırında bulunuyor. Galatasaray'da Emre Akbaba, Martin Linnes ve Emre Taşdemir, müsabakada sarı kart görmeleri durumunda 33. haftadaki kritik Medipol Başakşehir karşılaşmasında forma giyemeyecek.