Çaykur Rizespor Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? (Muhtemel 11'ler)
Süper Lig'de 21 takımlı, 42 haftalık tarihi 2020-21 sezonunda ilk düdük Çaykur Rizespor ile Fenerbahçe arasında oynanacak maçta çalacak ve 247 gün sürecek maraton başlayacak. Yeni hocası Erol Bulut yönetiminde, yeni yıldızlarıyla şampiyonluk kovalamak isteyen Kanarya'nın da dünyaca ünlü golcü Loic Remy'li Rize'nin de hedefi aynı: Sezonu 3 puanla açmak. Peki, Çaykur Rizespor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Detaylar ve maçın canlı skor takibi İnternethaber'de...Abone ol
Fenerbahçe, Süper Lig 2020-2021 sezonunun açılış maçında deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşı karşıya geliyor. Çaykur Didi Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Arda Kardeşler yönetecek ve mücadele beIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.
Fenerbahçe, son yıllarda lige deplasmanda başladığı mücadeleleri kazanmakta zorluk çekiyor. Sarı-lacivertliler, 2009-2010 sezonundan sonra lige deplasmanda başladığı 4 sezonun hiçbirinden galibiyet çıkaramadı.
Çaykur Rizespor - Fenerbahçe
Stat: Çaykur Didi
Hakem: Arda Kardeşler
Saat: 20.00
Yayın: beIN Sports 1