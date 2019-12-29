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Çaykur Rizespor Fenerbahçe maçı ne zaman hangi kanalda saat kaçta? (11'ler belli oldu)

Geçen hafta derbi maçta Beşiktaş'ı mağlup eden ve moral bulan Fenerbahçe ilk yarının son maçında deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak. Peki, Çaykur Rizespor - Fenerbahçe maçı hangi kanalda, saat kaçta? Detaylar ve maçın canlı skor takibi İnternethaber'de...

Geçtiğimiz hafta evinde Beşiktaş'ı mağlup eden Fenerbahçe, derbi moraliyle çıkacağı ilk devrenin son maçında Çaykur Rizespor'u deplasmanda mağlup ederek ilk yarıyı kayıpsız kapatmak istiyor. Çaykur Didi Stadı'nda saat 19:00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetecek ve mücadele beIN SPORTS HD 1'den naklen yayınlanacak. 

Deplasmanda oynadığı son dört Süper Lig maçında galip gelemeyen (2B, 2M) ve son karşılaşmasında DG Sivasspor'a yenilen Fenerbahçe, 2019 takvim yılında üst üste iki dış saha maçı kaybetmedi. Evinde oynadığı son dört Süper Lig maçının üçünü kazanan Rizespor, tek yenilgisini son karşılaşmada Kasımpaşa'dan aldı (0-3).

Çaykur Rizespor - Fenerbahçe

Stat: Çaykur Didi Stadyumu
Hakem: Halil Umut Meler
Saat: 19:00
Yayın: beIN SPORTS HD 1

Çaykur Rizespor: Gökhan, Orhan, Abarhoun, Talbi, Melnjak, Diomande, Abdullah, Vetrih, Umar, Boldrin, Oğulcan

Fenerbahçe: Altay, Isla, Jailson, Zanka, Dirar, Ozan, Gustavo, Deniz, Tolga, Kruse, Muriqi

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