Çaykur Rizespor Fenerbahçe maçı CANLI YAYIN
Süper Lig'de 21 takımlı, 42 haftalık tarihi 2020-21 sezonunda ilk düdük Çaykur Rizespor ile Fenerbahçe arasında oynanan maçta çaldı ve 247 gün sürecek maraton başladı. Yeni hocası Erol Bulut yönetiminde, yeni yıldızlarıyla şampiyonluk kovalamak isteyen Kanarya'nın da dünyaca ünlü golcü Loic Remy'li Rize'nin de hedefi aynı: Sezonu 3 puanla açmak. Detaylar ve maçın canlı skor takibi İnternethaber'de...Abone ol
Fenerbahçe, Süper Lig 2020-2021 sezonunun açılış maçında deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşı karşıya geliyor. Çaykur Didi Stadı'nda saat 20.00'de başlayan karşılaşmayı hakem Arda Kardeşler yönetiyor ve mücadele beIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanıyor.
Fenerbahçe, son yıllarda lige deplasmanda başladığı mücadeleleri kazanmakta zorluk çekiyor. Sarı-lacivertliler, 2009-2010 sezonundan sonra lige deplasmanda başladığı 4 sezonun hiçbirinden galibiyet çıkaramadı.
Ç. Rizespor: 0 - 0 :Fenerbahçe (İlk yarı oynanıyor)
Stat: Çaykur Didi
Hakem: Arda Kardeşler
Saat: 20.00
Yayın: beIN Sports 1
Çaykur Rizespor: Gökhan, Moroziuk, Chatziisaias, Selim Ay, Melnyak, Boldrin, Abdullah, Vetrih, Samudio, Baiano, Skoda
Fenerbahçe: Altay, Gökhan, Serdar, Zanka, Caner, Tolga, Gustavo, Deniz, Ferdi, Thiam, Frey