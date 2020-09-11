BIST 1.103
DOLAR 7,48
EURO 8,85
ALTIN 467,33
HABER /  FENERBAHÇE

Çaykur Rizespor Fenerbahçe maçı CANLI YAYIN

Süper Lig'de 21 takımlı, 42 haftalık tarihi 2020-21 sezonunda ilk düdük Çaykur Rizespor ile Fenerbahçe arasında oynanan maçta çaldı ve 247 gün sürecek maraton başladı. Yeni hocası Erol Bulut yönetiminde, yeni yıldızlarıyla şampiyonluk kovalamak isteyen Kanarya'nın da dünyaca ünlü golcü Loic Remy'li Rize'nin de hedefi aynı: Sezonu 3 puanla açmak. Detaylar ve maçın canlı skor takibi İnternethaber'de...

Abone ol

Fenerbahçe, Süper Lig 2020-2021 sezonunun açılış maçında deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşı karşıya geliyor. Çaykur Didi Stadı'nda saat 20.00'de başlayan karşılaşmayı hakem Arda Kardeşler yönetiyor ve mücadele beIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanıyor.

Fenerbahçe, son yıllarda lige deplasmanda başladığı mücadeleleri kazanmakta zorluk çekiyor. Sarı-lacivertliler, 2009-2010 sezonundan sonra lige deplasmanda başladığı 4 sezonun hiçbirinden galibiyet çıkaramadı.

Ç. Rizespor: 0 - 0 :Fenerbahçe (İlk yarı oynanıyor)

Stat: Çaykur Didi
Hakem: Arda Kardeşler
Saat: 20.00
Yayın: beIN Sports 1

Çaykur Rizespor: Gökhan, Moroziuk, Chatziisaias, Selim Ay, Melnyak, Boldrin, Abdullah, Vetrih, Samudio, Baiano, Skoda

Fenerbahçe: Altay, Gökhan, Serdar, Zanka, Caner, Tolga, Gustavo, Deniz, Ferdi, Thiam, Frey

SON DAKİKA HABERLERİ
Türkiye'deki corona virüsü vaka ve ölü sayısında son durum (11 Eylül 2020)
MİT'in Ukrayna'daki PKK operasyonunda Türkiye'ye getirilen İsa Özer tutuklandı
Hindistan'da milyonlarca koronavirüs vakası gözden kaçırıldı
Van'daki operasyonda 1'i yüzbaşı 3 askerimiz şehit oldu
Fenerbahçe'den harcama limiti hamlesi!
Türkiye'den Doğu Akdeniz'de yeni Navtex ilanı
ÖNCEKİ HABERLER
Konyaspor, Arnavut forvet Sokol Cikalleshi'yi transfer etti
UEFA Avrupa Ligi'ndeki Neftçi-Galatasaray maçının stadı değiştirildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İspanya Başbakanı Sanchez telefonda görüştü
Almanya’da trene biletsiz binen PKK'lılarla polis arasında arbede çıktı
Mardin'de 1'i gri kategoride 2 terörist teslim oldu
Ayakta çıkan kırmızı noktalar hastalık habercisi mi?
Yorumlar 1 yorum