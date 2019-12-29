Çaykur Rizespor Fenerbahçe maçı CANLI YAYIN

Geçen hafta derbi maçta Beşiktaş'ı mağlup eden ve moral bulan Fenerbahçe ilk yarının son maçında deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşıyor. Detaylar ve maçın canlı skor takibi İnternethaber'de...

Geçtiğimiz hafta evinde Beşiktaş'ı mağlup eden Fenerbahçe, derbi moraliyle çıkacağı ilk devrenin son maçında Çaykur Rizespor'u deplasmanda mağlup ederek ilk yarıyı kayıpsız kapatmak istiyor. Çaykur Didi Stadı'nda saat 19:00'da başlayan karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetiyor ve mücadele beIN SPORTS HD 1'den naklen yayınlanıyor.

Deplasmanda oynadığı son dört Süper Lig maçında galip gelemeyen (2B, 2M) ve son karşılaşmasında DG Sivasspor'a yenilen Fenerbahçe, 2019 takvim yılında üst üste iki dış saha maçı kaybetmedi. Evinde oynadığı son dört Süper Lig maçının üçünü kazanan Rizespor, tek yenilgisini son karşılaşmada Kasımpaşa'dan aldı (0-3).

Çaykur Rizespor: 1 - 2 :Fenerbahçe

(İkinci yarı oynanıyor)

70' GOOOLL!!! Fenerbahçe, Jailson'nun golü ile maçta tekrar öne geçiyor!

18' GOOOLL!!! Çaykur Rizespor, Mohamed Abarhoun'un golü ile maçta eşitliği yakalıyor! Sağ kanattan kazanılan korneri kullanan Fernando Boldrin'in ceza alanına gönderdiği ortasında arka direkte topla buluşan Dario Melnjak, kafayla topu kale ağzına indiriyor. Pozisyonu takip eden Mohamed Abarhoun, altıpas içinden gelişine yaptığı kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı Altay Bayındır'ın sağından ağlarla buluşturuyor.

14' GOOOLL!!! Fenerbahçe, Deniz Türüç'ün golü ile maçta öne geçiyor! Ceza yayının hemen içinde kaleyi karşıdan gören bir noktadan kazanılan serbest vuruşu kullanan Deniz Türüç'ün doğrudan kaleye gönderdiği sert şutunda, meşin yuvarlak Gökhan Akkan'ın sağından ağlarla buluşuyor.

Stat: Çaykur Didi Stadyumu

Hakem: Halil Umut Meler

Çaykur Rizespor: Gökhan, Orhan, Abarhoun, Talbi, Melnjak, Diomande, Abdullah, Vetrih, Umar, Boldrin, Oğulcan

Fenerbahçe: Altay, Isla, Jailson, Zanka, Dirar, Ozan, Gustavo, Deniz, Tolga, Kruse, Muriqi