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Çaykur Rizespor Beşiktaş maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? (Muhtemel 11'ler)

Süper Lig'de şampiyonluğun en güçlü adayı olan Beşiktaş, 38. hafta maçında deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşıyor. Son 3 deplasmanda 5 puan kaybeden Kartal, rakibini yenerek puan kaybı yaşamak istemiyor. Çaykur Rizespor ise zorlu rakibi karşısında galibiyet arıyor. Peki; Çaykur Rizespor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Detaylar ve maçın canlı skor takibi İnternethaber'de...

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Beşiktaş, Süper Lig'in 38. haftasında Çaykur Rizespor'a konuk oluyor. Çaykur Didi Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak mücadeleyi Abdulkadir Bitigen yönetecek ve karşılaşma beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.

Ligin 37. haftasında Kayserispor'u 3-1 yenen Kartal, 23 galibiyet, 6'şar beraberlik ve yenilgiyle 75 puan toplayarak zirveye kuruldu. Çaykur Rizespor ise 10 galibiyet, 12 beraberlik ile 13 yenilgi sonunda 42 puan elde etti ve 12. sırada yer alıyor.

Çaykur Rizespor - Beşiktaş

Stat: Çaykur Didi
Hakem: Abdulkadir Bitigen
Saat: 20.30
Yayın: beIN Sports 1

Çaykur Rizespor: Tarık, Moroziuk, Emir, Talbi, Melnjak, Dokovic, Yasin, Michalak, Sabo, Fernando, Remy

Beşiktaş: Ersin, Dorukhan, Vida, Welinton, N’Sakala, Josef, Atiba, Ghezzal, Ljajic, N’Koudou, Gökhan Töre

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