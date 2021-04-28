Çaykur Rizespor Beşiktaş maçı CANLI YAYIN

Süper Lig'de şampiyonluğun en güçlü adayı olan Beşiktaş, 38. hafta maçında deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşıyor. Son 3 deplasmanda 5 puan kaybeden Kartal, rakibini yenerek puan kaybı yaşamak istemiyor. Çaykur Rizespor ise zorlu rakibi karşısında galibiyet arıyor. Detaylar ve maçın canlı skor takibi İnternethaber'de...

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Beşiktaş, Süper Lig'in 38. haftasında Çaykur Rizespor'a konuk oluyor. Çaykur Didi Stadı'nda saat 20.30'da başlayan mücadeleyi Abdulkadir Bitigen yönetiyor ve karşılaşma beIN Sports 1'den naklen yayınlanıyor.

Ligin 37. haftasında Kayserispor'u 3-1 yenen Kartal, 23 galibiyet, 6'şar beraberlik ve yenilgiyle 75 puan toplayarak zirveye kuruldu. Çaykur Rizespor ise 10 galibiyet, 12 beraberlik ile 13 yenilgi sonunda 42 puan elde etti ve 12. sırada yer alıyor.

Çaykur Rizespor: 0 - 1 :Beşiktaş

(İlk yarı oynanıyor)

18' Beşiktaş, Adem Ljajic ile ikinci golü buluyor ama VAR incelemesi sonucunda gol öncesinde Gökhan Töre'nin pozisyonu için ofsayt kararı çıkıyor ve gol iptal oluyor.

16'GOOOLL!! Beşiktaş, Kevin N'Koudou'nun golüyle öne geçiyor! Sağ kanatta rakiplerinden şık bir şekilde sıyrılan Rachid Ghezzal aut çizgisine kadar indikten sonra topu altı pas önüne doğru çeviriyor ve müsait pozisyonda bulunan Georges-Kevin N'Koudou rahat şekilde meşin yuvarlağı ağlara gönderiyor.

14' Kevin N'Koudou'nun ceza sahası dışı sol çarprazdan çektiği şutta kaleci Gökan rahat şekilde topa sahip oluyor.

10' Gökhan Töre'nin pası ile ceza yayı civarında topla buluşan Adem Ljajic rakibinden sıyrıldıktan sonra şutunu çekiyor ama meşin yuvarlak kalenin üstünden farklı şekilde auta çıkıyor.

5' Sağ kanatta Rachid Ghezzal'ın pası ile topu önünde bulan Gökhan Töre ceza sahası içi sağ çaprazından sol ayağıyla şutunu çekiyor ama Gökhan Akkan bu şutta da gole izin vermiyor.

2' Atiba'nın pası ile topla buluşan Adem Ljajic'in ceza sahası dışı kaleyi cepheden gören bir açıdan çektiği şutta kaleci Gökhan Akkan topu güçlükle çeliyor.

1' Topla ceza sahasına doğru ilerleyen Georges-Kevin N'Koudou'nun ceza sahası yayı üzerinden çektiği şutta top kaleci Gökhan'ın üzerine gidiyor.

Stat: Çaykur Didi

Hakem: Abdulkadir Bitigen

Saat: 20.30

Yayın: beIN Sports 1

Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Fabricio Baiano, Selim Ay, Montassar Talbi, İsmail Köybaşı, Yasin Pehlivan, Damjan Djokovic, Fernando Boldrin, Erik Sabo, Konrad Michalak, Braian Samudio

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Dorukhan Toköz, Welinton Silva, Domagoj Vida, Fabrice N'Sakala, Josef De Souza, Atiba Hutchinson, Adem Ljajic, Rachid Ghezzal, Georges-Kevin N'Koudou, Gökhan Töre