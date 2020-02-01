Çaykur Rizespor Beşiktaş maçı canlı anlatım

Beşiktaş, Süper Lig'in 20.haftasında Çaykur Rizespor'a konuk oluyor.

Abdullah Avcı'nın yerine Sergen Yalçın'ın teknik direktörlük görevine getiren ve kadrosunu Kevin-Prince Boateng ile güçlendiren Beşiktaş, Süper Lig'in 20.hafta maçında Çaykur Rizespor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Kötü gidişe son vermek isteyen Beşiktaş, Çaykur Rizespor'u mağlup edip yeni bir seri peşinde.

İlk 11'ler belli oldu

Çaykur Rizespor: Gökhan, Moroziuk, Talbi, Ivanildo, Melnjak, Diomande, Abdullah, Umar Aminu, Oğulcan, Boldrin, Skoda

Beşiktaş: Karius, Gökhan, Vida, Ruiz, Caner, Atiba, Elneny, Diaby, N'Koudou, Ljajic, Burak