Çaykur Rizespor Antalyaspor'u tek golle geçti

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Çaykur Rizespor, sahasında konuk ettiği Hesap.com Antalyaspor'u 1-0 yendi.
9. dakikada Çaykur Rizespor'da Mebude'nin ceza alanı içinde Doğukan Sinik'in müdahalesiyle yerde kalmasının ardından hakem Oğuzhan Aksu, penaltı noktasını gösterdi.
10. dakikada Çaykur Rizespor'un kazandığı penaltı vuruşunda topun başına geçen Laçi, meşin yuvarlağı kaleci Julian'ın sağından filelerle buluşturdu: 1-0
33. dakikada Çaykur Rizespor atağında Mihaila'nın ortasında, kaleci Julian sağına uzanarak topu kornere çeldi.
38. dakikada serbest vuruşu kazanan Antalyaspor'da topun başına geçen Storm'un ortasında, meşin yuvarlak savunmadan geri döndü.
54. dakikada ev sahibi ekibin atağında ceza sahasının sol çaprazında topla buluşan Mebude'nin şutunda, kaleci Julian meşin yuvarlağı çeldi.
66. dakikada korner atışı kullanan Karadeniz ekibinde Mihaila'nın sol çaprazdan şutunda, top auta çıktı.
88. dakikada konuk ekibin atağında Boli'nin pasında ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Samet Karakoç'un içeriye gönderdiği top savunmadan geri döndü.
Stat: Çaykur Didi
Hakemler: Oğuzhan Aksu, İbrahim Çağlar Uyarcan, Gökmen Baltacı
Çaykur Rizespor: Fofana, Mithat Pala, Samet Akaydin, Sagnan, Hojer (Dk. 62 Muhammet Taha Şahin), Taylan Antalyalı, Mebude (Dk. 76 Augusto), Olawoyin, Laçi (Dk. 83 Papanikolaou), Mihaila (Dk. 83 Zeqiri), Sowe (Dk. 76 Pierrot)
Hesap.com Antalyaspor: Julian, Bünyamin Balcı (Dk. 85 Boli), Veysel Sarı, Hüseyin Türkmen, Paal, Soner Dikmen, Ceesay, Doğukan Sinik (Dk. 68 Samet Karakoç), Storm (Dk. 57 Saric), Ballet, Van de Streek
Gol: Dk.10 Laçi (Penaltıdan) (Çaykur Rizespor)
Sarı kartlar: Dk. 55 Ballet (Hesap.com Antalyaspor), Dk. 70 Laçi, Dk. 75 Taylan Antalyalı, Dk. 90+3 Papanikolaou (Çaykur Rizespor)