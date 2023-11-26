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Çaykur Rizespor, Antalyaspor karşısında

Çaykur Rizespor, Antalyaspor karşısında

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında oynanan Bitexen Antalyaspor-Çaykur Rizespor maçının ilk yarısı 0-0 eşitlikle tamamlandı.

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Maçtan dakikalar

15. dakikada Emirhan Topçu'nun pasında ceza sahasında topla buluşan Olawoyin'in şutunda, meşin yuvarlak üst direkten döndü.

30. dakikada Buksa'nın ceza sahası sol çaprazdan şutunda kaleci Gökhan Akkan gole izin vermedi.

32. dakikada Safuri'nin sağ çaprazdan serbest vuruşla ceza sahasına gönderdiği ortaya iyi yükselen Veysel Sarı'nın kafa vuruşunda top yandan auta çıktı.

39. dakikada Buksa'nın ceza alanı sol çaprazdan şutunda, kaleci Gökhan Akkan topu uzaklaştırdı.

45+1. dakikada Zeqiri'nin ceza sahasından şutunda kaleci Leite golü engelledi.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi.

45' Turgut Doman Rizespor yarı sahasında ceza alanı hizasında taç atışını gösteriyor. Antalyaspor atışı kullanacak taraf.

47' Ev sahibi takım Rizespor ceza sahasına girme çabasında ve taç. Atışı kullanacak takım Antalyaspor.

50' Turgut Doman Rizespor için taç atışını işaret ediyor. Deplasman Takımı Antalyaspor yarı sahasına yerleşmiş durumda.

58' Erdoğan Yeşilyurt, çerçeveyi bulan şutta tehlike yarattı ancak Antalya şehrinde skor değişmedi.

59' Gole yaklaşan takım Antalyaspor oldu. Kaleyi yoklayan oyuncu Veysel Sarı. Kaleyi bulan şutu skoru değiştirmeye yetmedi.

63' Antalyaspor takımında Sander van de Streek kaleyi tutan şutunda golü bulamıyor.

74' Hakem serbest atışa karar veriyor. Rizespor atışı kendi yarı sahasından kullanacak.

87' Sagiv Yehezkal şutunu çekiyor ancak isabet yok.

90' Rizespor kendi yarı sahasında serbest atış kazanıyor. 

Stat: Corendon Airlines Park Antalya

Hakemler: Turgut Doman, Samet Çiçek, Murat Temel

Bitexen Antalyaspor: Leite, Bünyamin Balcı, Veysel Sarı, Ömer Toprak, Güray Vural (Dk. 45 Erdoğan Yeşilyurt), Saric, Erdal Rakip, Jehezkel, Safuri, Larsson, Buksa

Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Eray Korkmaz, Mocsi, Emirhan Topçu, Halil İbrahim Pehlivan, Shelvey, Mithat Pala, Benhur Keser, Olawoyin, Zeqiri, Minchev

Sarı kartlar: Dk. 24 Olawoyin, Dk. 30 Shelvey (Çaykur Rizespor)

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