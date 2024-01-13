Çaykur Rizespor - Adana Demirspor / CANLI

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Çaykur Rizespor ile Adana Demirspor karşılaşıyor.Abone ol
İlhan Palut yönetimindeki Çaykur Rizespor ile Serkan Damla yönetimindeki Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında kozlarını paylaşıyor.
Çaykur Rizespor 0 - 0 Adana Demirspor
42' Çaykur Didi Stadyumu stadında, Rizespor takımı şimdi sol taraftan köşe vuruşu kullanacak.
32' Adana Demir takımı golü bulabilirdi ama David Akintola çektiği şutta çerçeveyi bulmadı.
25' Adana Demir atağında kafa vuruşunu yapan isim Pape Abou Cisse ancak top kaleyi bulmuyor. Rize şehrindeki maçta skor değişmiyor.
24' Çaykur Didi Stadyumu Stadı'nda Adana Demir atağı. Şutu çeken oyuncu Andreaw Gravillon ancak top Rizespor savunmasınca karşılanıyor.
21' Rizespor oyuncusu Adolfo Gaich şutunu çekiyor ancak top savunmadan dönüyor.
8' Maçta heyecanlı anlar. Ismail Çokçalış şutunu çekiyor ancak top Rizespor savunmasından dönüyor.
1' Maçın hakemi maçı başlatan düdüğü çaldı. Maça başlayan taraf Rizespor.