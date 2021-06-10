Çayır yiyen çekirgeler Muş Ovası'nı rota belirledi! Oraya ulaşırlarsa felaket olur
MUŞ ovasına doğru ilerleyen zararlı tür çekirgeler, bölge halkında endişe uyandırdı.
Muş'ta, geçen yıl görülen çalı çekirgeleri, bu yıl da yüksek kesimlerde araziyi kapladı. Özellikle sarp ve dağlık kesimlerin yanı sıra kent merkezi, Hasköy ve Korkut ilçeleri ile 11 köy ve yaklaşık 30 mezranın bulunduğu Üçevler Grup köy yolunda görülen çekirge sürüleri, üreticileri endişelendiriyor.
Üçevler Grup köy yolu ile toprak yüzeylerini adeta kaplayarak şehrin ovasına doğru ilerleyen çalı çekirgeleriyle karşılaşan vatandaşlar, büyük bir korku yaşıyor.
Bölgeyi kaplayan çekirgelerin çayırları yiyip bitirdiğini söyleyen Ağıllı köyü İmamı Yakup Ekici, “Çekirgeler bu bölgeyi istila etmiş durumda. Çayırları yiye yiye kocaman bir hale gelmişler." dedi.
"İnşallah ovaya ulaşmazlar"
Ekici, "Bu çekirgelerin yönü de şehrin ovasına doğru. İnşallah ovaya ulaşmazlar. Çünkü burada çayır bırakmadılar. İnşallah devletimiz bunun için bir önlem alır" diye konuştu.