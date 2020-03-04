Çaycı Hüseyin öldü iddiası Alpaslan Özmol'u isyan ettirdi yine TT oldu
Çocuklar Duymasın'ın Çaycı Hüseyin karakterine hayat veren Alpaslan Özmol 'öldü' haberlerine isyan etti. Sosyal medyada ortalığı karıştıran paylaşımlar tiye alındı yine Çaycı Hüseyin yine TT (en çok konuşulanlar) listesine girdi.
Geçtiğimiz hafta Google'da en çok aranan kişi haline gelen Alpaslan Özmol, yine aynı sebepten insanların merak konusu haline geldi. Twitter'da geçen hafta öldüğü iddiasıyla TT listesinde birinci sıraya oturan Alpaslan Özmol, bu kez açıklama yaptı.
Alpaslan Özmol, ailesinin paniklediğini söyleyerek, hakkında çıkan ölüm haberlerine şu sözlerle isyan etti:
''Sürekli öldürüyorlar. Artık panik atak oldum. Bir gün gerçekten öleceğim ve kimse inanmayacak. Annem beni aradı ve sesimi dinleyip kapattı. ‘Oğlum haberler çıkıyor, korkuyorum’ diyor''
''Ailem ve dostlarım üzülüyor. Gençlerimiz mizah yapıyor. Ben de gülüyorum ama tadında olmalı. Mizah ölümle olmaz. Bazen geleneklerimizi kaybettiğimizi düşünüyorum.''
Geçtiğimiz haftada sosyal medyada ''Çaycı Hüseyin Coronavirüsü nedeniyle öldü' haberleri yayılmıştı. Dünya gündeminde Coronavirüse dair birçok asılsız haber dolanırken bunlardan biri de Özmol'un ölüm haberi olarak yer almıştı.