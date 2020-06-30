Çaycı Hüseyin Alpaslan Özmol isyan etti! Ölmekten bıktım artık
Geçtiğimiz aylarda sosyal medyada yayılan söylenti üzerine "Sakin olun, eğer ölürsem ben size haber vereceğim" diyen Alparslan Özmol, bir kez daha hakkında 'öldü' haberleri çıkınca tepki gösterdi.
Twitter alemi, ‘Çocuklar Duymasın’ın ‘Çaycı Hüseyin’i Alparslan Özmol’u (44), ayda en az iki kez çeşitli nedenlerle öldürüyor ve oyuncuyu Trend Topic (gündem) yapıyor.
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"Annem korkudan çılgına dönüyor": Alparslan Özmol, her defasında "Gençler yapmayın, etmeyin. Annem korkudan çılgına dönüyor” dese de dinletemiyor. Twitter, önceki gün bir kez daha ‘Ünlü oyuncuyu kaybettik’ haberiyle çalkalandı.
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"Abi sen ölmedin mi?": Özmol, "Annem yine aradı; 'Biliyorum, iyisin. Ama yine sorayım’ dedi. Sokağa çıktım, biri yanıma gelip ‘Abi sen ölmedin mi?’ diye sordu" ifadelerini kulandı.
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Çocuklar Duymasın dizisindeki Çaycı Hüseyin rolüyle bilinen Alpaslan Özmol, her ay mutlaka ölüm haberiyle sosyal medyada gündeme geliyor.
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