Çay yapılır içiliyor fiyatını duyan şaştı kaldı! Düzce'de üretildi ekonomiye katkı sağlıyor

Türkiye'de bu mantarın yaygınlaştığını anlatan Kaya "Tıbbi mantarlar içinde en popüler olanı ‘reishi mantarı’. Uzak Doğu’da bilinen, ülkemizde de yavaş yavaş yaygınlaşan bir mantardır. Yemeklik olarak uygun değil, sert ve odunsu bir yapısı var. Ayrıca, suyu da yapılıp tıbbi amaçlarla kullanılıyor." ifadelerini kullanıldı.