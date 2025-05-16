Çay tüketim şampiyonu iller belli oldu! Karadeniz kaçıncı sırada?

Türkiye'de yemekten önce sonra ve tatlının yanında vatandaşların ilk aklına gelen içecek çay oluyor. Çay tüketimi, sadece bir içecek alışkanlığı değil, aynı zamanda kültürel bir fenomen haline gelmiştir. Bunlarla birlikte çayı en fazla tükektten illerde merak edildi.