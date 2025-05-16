Çay tüketim şampiyonu iller belli oldu! Karadeniz kaçıncı sırada?
Tarım ve Orman Bakanlığı, 2025 yılı yaş çay alım fiyatını açıkladı. Buna göre, yaş çay alım fiyatı kilogram başına 20 lira olarak belirlendi. Üreticilere verilen destekleme bedeli ise 2 lira olarak açıklandı.
Türkiye'de yemekten önce sonra ve tatlının yanında vatandaşların ilk aklına gelen içecek çay oluyor. Çay tüketimi, sadece bir içecek alışkanlığı değil, aynı zamanda kültürel bir fenomen haline gelmiştir. Bunlarla birlikte çayı en fazla tükektten illerde merak edildi.
Çayın anavatanı Karadeniz Bölgesi olmasına rağmen, en yüksek tüketim Doğu ve Güneydoğu Anadolu illerinde gerçekleşmektedir. Son veriler, çayın en çok tüketildiği illerin Karadeniz'den çok Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yoğunlaştığını gösteriyor.
En Çok Çay Tüketilen İller
20. Kars
19. Şırnak
18. Iğdır
17. Bingöl
16. Kilis
15. Erzurum
14. Malatya
13. Elazığ
12. Hakkari
11. Adıyaman
10. Siirt