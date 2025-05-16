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Çay tüketim şampiyonu iller belli oldu! Karadeniz kaçıncı sırada?

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Çay tüketim şampiyonu iller belli oldu! Karadeniz kaçıncı sırada?

Tarım ve Orman Bakanlığı, 2025 yılı yaş çay alım fiyatını açıkladı. Buna göre, yaş çay alım fiyatı kilogram başına 20 lira olarak belirlendi. Üreticilere verilen destekleme bedeli ise 2 lira olarak açıklandı.

Çay tüketim şampiyonu iller belli oldu! Karadeniz kaçıncı sırada? - Resim: 1

Türkiye'de yemekten önce sonra ve tatlının yanında vatandaşların ilk aklına gelen içecek çay oluyor. Çay tüketimi, sadece bir içecek alışkanlığı değil, aynı zamanda kültürel bir fenomen haline gelmiştir. Bunlarla birlikte çayı en fazla tükektten illerde merak edildi. 

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Çay tüketim şampiyonu iller belli oldu! Karadeniz kaçıncı sırada? - Resim: 2

Çayın anavatanı Karadeniz Bölgesi olmasına rağmen, en yüksek tüketim Doğu ve Güneydoğu Anadolu illerinde gerçekleşmektedir. Son veriler, çayın en çok tüketildiği illerin Karadeniz'den çok Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yoğunlaştığını gösteriyor.

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Çay tüketim şampiyonu iller belli oldu! Karadeniz kaçıncı sırada? - Resim: 3

En Çok Çay Tüketilen İller

20. Kars

19. Şırnak

18. Iğdır

17. Bingöl 

16. Kilis

15. Erzurum 

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Çay tüketim şampiyonu iller belli oldu! Karadeniz kaçıncı sırada? - Resim: 4

14. Malatya

13. Elazığ 

12. Hakkari 

11. Adıyaman 

10. Siirt 

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