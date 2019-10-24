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Çavuşoğlu'ndan Maas'a yanıt: Türkiye'ye ders vermeye kalkan...

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas'a sosyal medya hesabından verdiği yanıtta, "Türkiye'ye ders vermeye kalkan, gerekli cevabı alacağını bilmelidir." ifadesini kullandı.

Bakan Çavuşoğlu, Alman mevkidaşı Maas'ın cumartesi günü Türkiye'ye yapacağı ziyaret öncesinde Twitter'dan yaptığı paylaşıma yanıt verdi.

Çavuşoğlu, paylaşımında, "Sevgili Heiko Maas, Türkiye'yi ziyaret edeceğine seviniyorum. Kapımız sana her zaman açık. Ama parmağını sallayarak değil. Türkiye'ye ders vermeye kalkan, gerekli cevabı alacağını bilmelidir." ifadelerine yer verdi.

Maas, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, cumartesi günü Türkiye'yi ziyaret edeceği bilgisini paylaşarak, çeşitli eleştirilerde bulunmuştu.

Maas ne demişti?

Maas, "Cumartesi günü Ankara'ya gidecek ve şunu net bir biçimde ifade edeceğim: Türkiye şimdi Suriye'de ateşkese ve mülteciler konusunda uluslararası hukuka uymalı ve siyasi süreci baltalamak yerine desteklemeli" ifadelerini kullanmıştı.

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