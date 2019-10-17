Çavuşoğlu: Bu ateşkes anlaşması değildir

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Güvenli Bölge konusunda anlaşmaya varıldığını söyledi. Çavuşoğlu, bu bölgeye Suriyeli mültecilerin yerleştirileceğini ifade etti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Beştepe'de ABD heyetiyle yapılan görüşmeyi değerlendirdi.

İşte Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları;

ABD, Güvenli Bölge'nin önemini ve işlevselliğini kabul etti. Buranın kontrolünün TSK tarafından yapılmasında tam mutabakat sağlandı. Böylelikle ABD tarafı harekatımızın meşruiyetini kabul etmiş oldu ve bundan sonraki süreçte tabii ki bu alanda herkesle işbirliğimizi sürdüreceğiz.

Diğer taraftan YPG'nin ağır silahlarının toplanması mevzilerinin imha edilmesi hususlarında mutabakat sağladık. Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunmasını ve BM'nin kararı temelinde siyasi sürecine bağlılığımızı da bir kere daha teyit ettik vurguladık.

"Bu ateşkes değildir, harekata ara veriyoruz"

PKK/YPG'nin 120 saat içerisinde Güvenli Bölge'den çıkması için Barış Pınarı Harekatı'na ara vereceğiz. Durdurma değil ara vereceğiz. Bu bir ateşkes değildir. Ateşkes ancak iki meşru taraf arasında yapılır. Biz sadece operasyonun hedefi olan teröristlerin güvenli bölgeden çıkması için harekata ara veriyoruz. Güvenli Bölge'den terör unsurları tamamen çıktıktan sonra ancak harekatı durdurabiliriz. Biz operasyona ara verdiğimizde ABD yaptırım girişimlerini durduracaktır, şartlar gerçekleştirildikten sonra yani bu 120 saat içerisinde YPG unsurları çıktıktan sonra ancak harekatı durdurabiliriz. Bu aşamadan sonra da şu andaki mevcut yaptırımlar kaldırılacaktır.

DEAŞ ile mücadelede uzlaşma sağlandı

Bugüne kadar Türkiye, DEAŞ konusunda önemli bir mücadele vermişti. Suriye'de 3 bin Irak ile birlikte toplamda 4 binden fazla DEAŞ'lı teröristi Türkiye etkisiz hale getirilmişti. ABD'deki muhataplarımıza sürekli bir terör örgütü ile mücadelede başka bir terör örgütüne ihtiyaç yok demiştik. Dolayısıyla bundan sonra DEAŞ ile mücadelede eşgüdüm ve işbirliği konusunda mutabık kaldık.

Bu sonuca Sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın dirayetli liderliği sayesinde ulaştık. Ayrıca dünden beri ABD'den heyetler vardık.

Soru- Cevap

Güvenli bölge alanı sınırı?

Bildiğiniz gibi bu bölgeden ABD askerleri çekiliyor. Bu bölgede Münbiç dahil bazı bölgelerde rejim var yine Fırat'ın doğusunda da bizim sınırımıza yakın bölgelerde Kamışlı dahil, rejimin olduğunu biliyoruz. Dünden itibaren Kobani bölgesine de rejim ve Rusya unsurları girdi. Dolayısıyla Münbiç ve diğer bölgelerle kimlerle görüşeceğiz? Rusya ile.. Dün akşam Cumhurbaşkanımız, Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Sayın Putin'de önümüzdeki dönemde atacağız adımları görüşmek için Soçi'ye davet etti. İnşallah ayın 22'sinde bu konuları ele alacağız.

32 kilometre derinlikte ve Fırat'ın doğusunda Irak sınırına kadar yani 444 kilometrelik bir uzunlukta hiçbir teröristin kalmaması ve tüm bu bölgenin Güvenli Bölge olarak tesis edilmesi, bu bizim güvenliğimiz içinde önemli bildiğiniz gibi Sayın Cumhurbaşkanımızın sürekli vurguladığı bu bölgelere Suriye'de evini terketmek zorunda kalan göçmenlerin dönmesi de söz konusu.

Güvenli Bölge'nin bir kısmını ABD ile hallediyoruz bazı kısımlarını Rusya ile görüşeceğiz. Önümüzdeki süreçte bu bölgenin tamamının Güvenli Bölge olması için hangi adım gerekiyorsa atacağız.

"YPG'nin ağır silahları alınacak"

Burada sadece YPG'lilerin çekilmesi değil, YPG'lilerin elindeki silahların alınması, bu da yeterli değil tüm mevzilerinin kullanılmaz hale getirilmesi ve tahkimatların yıkılması dahil hepsi var.

Erdoğan'ın ABD ziyareti olacak mı?

Diğer taraftan Trump davet etti ve bugün de gördük ki davet halen geçerli. Görüşmelerden bunu görüyoruz. Tabii ki önümüzdeki süreçte inşallah bu ortak açıklama içerisindeki unsurlar başarılı bir şekilde uygulanır. Bizim endişelerimiz giderilir. Beklentilerimiz karşılanır, adımlar atılır. Tabii ki bu ziyarette o şartlarda gerçekleşir.

ABD'nin Türkiye yaptırımları askıda

Şimdi ABD'nin başkanlık kararıyla yaptırımı oldu. Sınırlı şekilde yani bazı bakanlarımız üzerine. Bunların esasen fiiliyatta önemi yok. Hiçbir bakanımızın ABD'de bir mal varlığı da yok. Şimdi 120 saatlik bir ara verme var, durma değil. Ne için? Teröristlerin buradan çıkması için. Bu süreç başladığı zaman ABD'nin taahhüdü ilave yaptırımlarla ilgili bir çalışması olmayacak. 120 saatlik süreden sonra bu teröristlerin tamamen çekilirse ve bu şartlar yerine geldiği zaman biz harekatı durduracağız. Harekatın amacı ne? Buradan teröristlerin temizlenmesi. Dolayısıyla bu gerçekleştiği andan itibaren de bu aşamaya geldiğimiz zaman şu anki mevcut yaptırımlarda ortadan kaldırılacak."