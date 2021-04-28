Çatıda parçaladılar! Polis, 5 milyon TL'lik araç çalan çeteyi kılık değiştirip çökertmiş
13 ilde hırsızlık yaparak çaldıkları araçları, şasi numarasını değiştirerek satan çete çökertildi. Adana merkezli operasyonda ortaya çıkan detaylar herkesi şaşırttı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Adana merkezli bir şebekenin farklı model ve markalardaki araçları çalıp, şasi numaralarını değiştirerek sahte plakalarla sattığı bilgisine ulaştı.
Şebekenin ayrıca, piyasadaki hacizli ya da ağır hasarlı araçları değerinin altında satın aldıkları, ardından da aynı model araçlardan çalarak parça değişimi yapıp sattıkları saptandı.
Polisin, 4 aylık teknik ve fiziki takibinin ardından şebekeye üye oldukları öne sürülen 49 kişi için savcılık gözaltı kararı çıkardı. 23 Ocak’ta, Adana merkezli 13 ilde operasyon düzenleyen ekipler, tüm şüphelileri gözaltına aldı.
Aralarında şebeke lideri M.E.’nin de bulunduğu şüphelilerden 20 kişi tutuklandı, 13’ü adli kontrol şartıyla, 29 kişi serbest bırakıldı.