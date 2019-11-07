Catherine Deneuve hastaneye kaldırıldı felç teşhisi konuldu
Dünyaca ünlü Fransız yıldız Catherine Denevue, aniden hastaneye kaldırıldı, felç teşhisi konuldu.
Fransa'nın dünyaca ünlü sinema yıldızı Catherine Deneuve, felç teşhisiyle hastaneye kaldırıldı, 76 yaşındaki sanatçının, çok sınırlı ve geri dönüşümü olan iskemik inme geçirdiği belirtildi.
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Deneuve'ün beyin fonksiyonlarının zarar görmediği ve ünlü sanatçının bir kaç gün daha hastanede kontrol altında tutulacağını aktarıldı.
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Ünlü yıldız, son olarak yönetmen Emmanuelle Bercot’un Paris’te çektiği ve tamamlanma aşamasına gelen ''De son Vivant'' isimli filmin set çalışmalarına katılıyordu.
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Peki, Catherine Denevue kimdir?
Tiyatrocu bir aileden gelen Catherine Deneuve, henüz 14 yaşında başladığı kariyerinde 58 yılı geride bıraktı. 1957 yılında oynadığı “Kolejli Kızlar / Les Collegiennes”den 2015 tarihli üç yapıma dek 130 civarında filmde rol aldı.
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