Casusluk soruşturmasında 3 isim için tutuklama talebi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan "Casusluk" soruşturması kapsamında Ekrem İmamoğlu, Merdan Yanardağ ve Necati Özkan, tutuklama istemiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi.

CHP’nin tutuklu cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında başlatılan “casusluk” soruşturması kapsamında, bugün Çağlayan Adliyesi’nde ifade verdi. 19 Mart’ta gözaltına alınıp 23 Mart’ta tutuklanan İmamoğlu, Silivri’deki Marmara Cezaevi’nden 7 ay sonra ilk kez çıktı.

Beş saat boyunca adliye nezaretinde tutulan İmamoğlu'nun ifadesi üç saat sürdü. İfade işlemlerinin ardından İmamoğlu'nun yanı sıra, 24 Ekim'de gözaltına alınarak gözaltı süresi 24 saat daha uzatılan TELE1 televizyonu Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ ile İmamoğlu'nun tutuklu danışmanı Necati Özkan, tutuklama istemiyle sulh ceza hâkimliğine sevk edildi.

Casusluk soruşturmasının kilit ismi Hüseyin Gün'ün ise etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanma talebiyle ayrıntılı ifade verdiği öğrenildi. Bu soruşturmadan bırakılan tutuklu İSTTELKOM A.Ş. Genel Müdürü Melih Geçek de cezaevine gönderildi.

"Ceza İnfaz Kurumu'na gönderilmiştir"

Başsavcılığın bilgilendirme notunda, "Şüpheli Hüseyin Gün etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanma talebiyle Ekrem İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü ve casusluk bağlantıları hakkında kolluk birimi ve savcılığımızda ayrıntılı ifade vermiştir. Ayrıca şüpheli Melih Geçek’in de ifadesi alınmıştır. Şahıslar başka suçtan tutuklu bulunduklarından dolayı halen tutuklu bulundukları ceza İnfaz Kurumu’na gönderilmiştir" ifadeleri yer aldı.