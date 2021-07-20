Casus yazılım iddiası Hindistan'a karıştırdı
Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de, hükümetin İsrail şirketi Pegasus casus yazılımını kullanarak halkı gözetlediği iddiasıyla hükümet karşıtı protesto gösterisi düzenlendi. Güvenlik güçleri bazı göstericileri gözaltına aldı.
İsrail merkezli NSO Group adlı şirketin ürettiği "Pegasus" isimli casus yazılım aracılığıyla küresel çapta gazeteci, aktivist, avukat ve siyasilerin hedef alındığı öne sürülerek, en az 10 hükümetin bu şirketin müşterisi olduğu iddia edildi.
The Guardian'ın haberine göre, 17 medya kuruluşu tarafından yürütülen araştırmada NSO Group'a ait casus yazılımın küresel çapta yaygın ve kötü amaçlar için kullanıldığı ileri sürüldü.
Azerbaycan, Bahreyn, Kazakistan, Meksika, Fas, Ruanda, Suudi Arabistan, Macaristan, Hindistan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) başta olmak üzere en az 10 hükümetin NSO Group'un müşterisi olduğu iddia edildi.
Öte yandan Ruanda, Fas, Hindistan ve Macaristan, 50 binden fazla telefon numarasının olduğu listede adı geçen kişilerin telefonlarını hacklemek için Pegasus'u kullandıkları iddialarını yalanladı. Azerbaycan, Bahreyn, Kazakistan, Suudi Arabistan, Meksika ve BAE hükümetleri ise iddialara yanıt vermekten kaçındı.