Çarşamba günü yoğun kar geliyor! İstanbul listede meteoroloji açıkladı
İSTANBUL Valiliği ve meteorolojiden kar uyarıları arka arkaya geldi. Balkanlar üzerinden soğuk ve kar geliyor. Cuma günü de Karadeniz üzerinden yeni bir soğuk hava dalgası gelecek ve sıcaklık 15 derece birden düşecek.
Meteorolojinin geçtiği son dakika haberine göre Balkanlar ve Karadeniz üzerinden yeni bir kar yağışı ve soğuk hava dalgası geliyor. Sıcaklık 10-15 derece arasında düşecek. Kar ve soğuk hava dalgası yurda Çarşamba günü giriş yapacak. Kuzeybatı kesimlerden başlayarak Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı hava kar yağışı başlatacak. Kar asıl etkisini perşembe ve cuma günü gösterecek. İstanbul, Bursa, Balıkesir, Kocaeli, Edirne, Tekirdağ, Ankara, Kayseri, Konya, Edirne başta olmak üzere bir çok ilde yoğun kar yağışı görülecek.
Çarşambaya geliyor : Meteorolojinin sitesinde yayınlanan son dakika açıklamaya göre soğuk ve yağışlı hava Çarşamba günü Marmara, Ege, Akdeniz, Batı Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde etkili olacak. Yağışlar önce yağmur şeklinde başlayacak, akşam saatlerinde Trakya bölgesinde karla karışık yağmur ve kar yağışına dönecek. Marmara, Ege ve Akdeniz’de ise kuvvetli sağanak yağış başlayacak.
Asıl etkisini perşembe günü gösterecek: Kar yağışı yoğun olarak Perşembe günü etkili olacak. Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun doğusu dışında ülke genelinde yağış bekleniyor. Yağışların Trakya, Marmara, İç Ege, İç Anadolu, Batı Karadeniz’in iç kesimlerinde kar, Akdeniz kıyı kesiminde sağanak, yağış alan diğer yerlerde yağmur ve karla karışık yağmur şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Perşembe günü İstanbul, Edirne, Tekirdağ, Kırklareli, Çanakkale, Bursa, Balıkesir, Yalova, Kocaeli, Kütahya, Eskişehir, Kastamonu, Ankara, Kırıkkale, Yozgat ve Sivas'ta yoğun kar yağışı başlayacak.
Cuma günü yeni bir soğuk hava geliyor : Meteoroloji haftanın son gününde ise bu kez Karadeniz üzerinden yeni bir soğuk hava dalgasının etkili olmaya başlayacağını duyurdu. Cuma günü akşam saatlerinden itibaren gelecek soğukla birlikte Doğu Akdeniz kıyıları dışında ülke genelinde karla karışık yağmur ve kar etkili olacak. Marmara ve İç Anadolu'da etkili olan kar yağışı yurdun doğu kesimlerini de kapsamına alacak.