Çarpışma'nın yıldızı Elçin Sangu, İmamoğlu paylaşımıyla olay oldu
Show TV'nin Çarpışma dizisinin başrollerinden birisi olan Elçin Sangu'nun paylaşımı gündem oldu.. Ekranlardan bir süredir uzak olan güzel oyuncu Elçin Sangu, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı Ekrem İmamoğlu paylaşımıyla kırdı geçirdi.
Ekranlardan bir süredir uzak olan güzel oyuncu Elçin Sangu, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı Ekrem İmamoğlu paylaşımıyla kırdı geçirdi.
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Twitter hesabından paylaşım yapan Elçin Sangu, Ekrem İmamoğlu paylaşımıyla takipçilerini gülümsetti. Sangu, Ekrem İmamoğlu'nu Star Wars filminde yer alan Jedi karakterine benzetti.
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Sangu'nun paylaşımı kısa süre içerisinde çok sayıda yorum ve beğeni aldı.
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Elçin Sangu kimdir?: Elçin Sangu (d. 13 Ağustos 1985, İzmir),Türk oyuncu ve manken. Üniversite eğitimini Mersin Üniversitesi Opera bölümünde tamamlayan Sangu,Sahne Tozu Tiyatrosu'nda oyunculuk eğitimi aldıktan sonra dizilerde oyuncu olarak yer almaya başladı.
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