Çarpışma'nın başrolü Elçin Sangu IMBD'ye damga vurdu! Zirveye oturdu
Son olarak Çarpışma dizisinin başrolünde oynayan güzel oyuncu Elçin Sangu, IMBD'nin ismi en çok aranan ve forumlarda en çok konuşulan oyunculardan oluşan Starmetre listesinde Türk oyuncular arasında zirveye yerleşti.
Show Tv'nin sevilen dizisi Çarpışma'nın güzel başrolü Elçin Sangu, bu hafta dünyanın en önemli sinema veri tabanı IMDb’nin Starmetre listesinde 434’üncü sıraya yükseldi. Sangu, bu derecesiyle Türk oyuncular arasında zirveye yerleşen isim oldu.
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Sıklıkla güncellenen popüler listede daha önce ise Ayça Ayşin Turan tüm dünyada 11 milyon oyuncu arasında 42. olarak Türk oyuncuların yaptığı en iyi dereceyi yaparak tüm zamanların rekorunu kırmıştı.
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Kıvanç Tatlıtuğ, Tuba Büyüküstün ve Farah Zeynep Abdullah da Türk oyuncular listesinde zirvede yer almıştı.
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İşte güncel olarak Sangu'nun zirvede yer aldığı ve Julia Roberts, Sandra Bullock, Hugh Jackman gibi isimleri geride bıraktığı listenin ilk 10''unda yer alan yıldız isimler...
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