Çarpışma dizisinde şoke eden ayrılık! Usta oyuncu kendini öldürdü

Dizide usta oyuncu Mustafa Uğurlu'nun canlandırdığı Selim karakteri, Cansız'ın kızı Cemre'yi öldürmekle tehdit etmesi nedeniyle kendi canına kıydı. Çarpışma'daki Selim'in ölüm sahnesi dizinin hayranlarını şoke etti. Selim rolündeki Mustafa Uğurlu da Çarpışma'ya 17. bölümde veda etmiş oldu.