Çarpışma dizisinde flaş ayrılık! Usta oyuncu geldiği gibi gidiyor
Yayınlandığı Perşembe günü reytinglerde pek fazla tutunamayan Çarpışma dizisinde usta oyuncu ile yolların ayrılacağı öğrenildi.
Başrollerinde Kıvanç Tatlıtuğ, Elçin Sangu, Alperen Duymaz ve Melisa Aslı Pamuk'un bulunduğu Çarpışma dizisinin kadrosuna son olarak usta oyuncular Ali Sürmeli ve Şebnem Sönmez katılmıştı. Reytinglerde yetersiz kalan ve 30 Mayıs'ta final yapacak olan Çarpışma'da, son haftalara girilirken heyecanın dozu artacak. Ancak diziye usta isim veda edecek.
Bildiğiniz üzere Kadir Adalı'nın (Kıvanç Tatlıtuğ) annesi olan Asiye'yi usta oyuncu Şebnem Sönmez canlandıyordu. Medyatava'nın haberine göre güçlü oyunculuğuyla seyircide duygu seli yaşatan Şebnem Sönmez diziye veda edecek. Ayrıca ayrılığın bu akşam yayınlacak bölümde gerçekleşmesi tahmin ediliyor.
Şebnem Sönmez kimdir?: 5 Haziran 1968 tarihinde İstanbul’da doğmuştur. Pendik lisesinde okurken Pendik Gençlik Tiyatrosu'nda tiyatro ile ilgilendi. Kartal Sanat Tiyatrosu ve Taner Barlas Mim Tiyatrosunda oynadı. Amatör tiyatronun çok yararını gördü. Her alanda çalıştı; yazdı, dekor yaptı, kostüm dikti, oyun koydu. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı'ndan mezun oldu.
Haldun Dormen’in Dormen Tiyatrosu'nda da çalıştı. Birçok anaokulu, ilkokul ve liselerde, drama öğretmenliği ve 1985 yılında sınıf öğretmenliği yaptı. 1995 yılında Yılmaz Erdoğan’ın “Bir Demet Tiyatro oyununda” “Mücver Abla” karakteriyle tanındı.