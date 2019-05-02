Çarpışma dizisinde flaş ayrılık! Usta oyuncu geldiği gibi gidiyor

Başrollerinde Kıvanç Tatlıtuğ, Elçin Sangu, Alperen Duymaz ve Melisa Aslı Pamuk'un bulunduğu Çarpışma dizisinin kadrosuna son olarak usta oyuncular Ali Sürmeli ve Şebnem Sönmez katılmıştı. Reytinglerde yetersiz kalan ve 30 Mayıs'ta final yapacak olan Çarpışma'da, son haftalara girilirken heyecanın dozu artacak. Ancak diziye usta isim veda edecek.