Çarpıntı dizisinde kriz çıktı! Ünlü oyuncu aniden diziden çıkarılınca sitem etti...
Pazar akşamları Star ekranlarında izleyiciyle buluşan 'Çarpıntı' dizisinde kriz çıktı. Oyuncu Mihriban Er, diziden apar topar çıkarılınca isyan etti.
Başrollerinde Sibel Taşçıoğlu, Deniz Çakır, Lizge Cömert ve Kerem Bürsin'in yer aldığı 'Çarpıntı'da şaşırtan bir olay yaşandı.
Dizide yer alan oyunculardan Mihriban Er sosyal medyada isyan etti. Er, diziden apar topar çıkarıldığını açıkladı:
"Çarpıntı' dizisine sürekli rol olarak girmiştim. Sadece altıncı bölümde iki sahnem oldu. Bugün gelen haberle de rolümün devam etmeyeceğini öğrendim."
"Konu başka bir yere evrilmiş. İşte bizim işler böyle. Sadece reyting savaşı var."
