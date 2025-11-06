BIST 10.970
Çarpıntı dizisinde kriz çıktı! Ünlü oyuncu aniden diziden çıkarılınca sitem etti...

|
Pazar akşamları Star ekranlarında izleyiciyle buluşan 'Çarpıntı' dizisinde kriz çıktı. Oyuncu Mihriban Er, diziden apar topar çıkarılınca isyan etti.

Çarpıntı dizisinde kriz çıktı! Ünlü oyuncu aniden diziden çıkarılınca sitem etti...

Başrollerinde Sibel Taşçıoğlu, Deniz Çakır, Lizge Cömert ve Kerem Bürsin'in yer aldığı 'Çarpıntı'da şaşırtan bir olay yaşandı.

Çarpıntı dizisinde kriz çıktı! Ünlü oyuncu aniden diziden çıkarılınca sitem etti...

Dizide yer alan oyunculardan Mihriban Er sosyal medyada isyan etti. Er, diziden apar topar çıkarıldığını açıkladı:

Çarpıntı dizisinde kriz çıktı! Ünlü oyuncu aniden diziden çıkarılınca sitem etti...

"Çarpıntı' dizisine sürekli rol olarak girmiştim. Sadece altıncı bölümde iki sahnem oldu. Bugün gelen haberle de rolümün devam etmeyeceğini öğrendim."

Çarpıntı dizisinde kriz çıktı! Ünlü oyuncu aniden diziden çıkarılınca sitem etti...

"Konu başka bir yere evrilmiş. İşte bizim işler böyle. Sadece reyting savaşı var."

