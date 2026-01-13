Çarpıntı dizisi sonrası Deniz Çakır'dan ilk açıklama! "En azından final yaptık"

DENİZ ÇAKIR: PAT DİYE BİTMEDİ

Finalin ardından Deniz Çakır, Gazete Magazin'e yaptığı açıklamada duygularını paylaştı. Çakır, "Erken oldu ama en azından final yapabildik. Ben mutluyum valla çünkü başı sonu olan bir işti. Pat diye bitmedi. Ben epey ara vermiştim çok iyi geldi" ifadelerini kullandı.