Cardi B Türk hayranı için bakın ne yaptı sosyal medyayı salladı

Cardi B Türk hayranı için bakın ne yaptı sosyal medyayı salladı

Her söylediği ve yaptığı olay olan dünyaca ünlü şarkıcı Cardi B, sosyal medyada bir takipçisinin ricası üzerine bakın Türkçe neler söyledi.

Cardi B Türk hayranı için bakın ne yaptı sosyal medyayı salladı - Sayfa 1

Son olarak konserinde yaşadığı talihsiz kaza ile gündeme gelen dünyaca ünlü şarkıcı Cardi B, sosyal medya hesabından hayranları için canlı yayın açtı. Sosyal medyayı en aktif kullanan ünlülerden olan Cardi B, bir türk hayranı için Türkçe konuştu.

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Cardi B Türk hayranı için bakın ne yaptı sosyal medyayı salladı - Sayfa 2

Sık sık Instagram’dan canlı yayın açarak, takipçileriyle sohbet eden B, geçtiğimiz gün de ‘Soru-cevap’ yaptı. Cardi B hayranı bir Türk takipçinin ‘Türkçe bir şeyler söyler misin’ ricası üzerine ‘Türkçe’yi nasıl telaffuz edeceğim’ diye düşündü ve kısa süre sonra ‘Merhaba’ dedi.

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Cardi B Türk hayranı için bakın ne yaptı sosyal medyayı salladı - Sayfa 3

Güzel şarkıcının ise diğer söylemeye çalıştığı kelime takipçilerini güldürdü. B'nin söylemek istediği kelime ''açım'' oldu. B, açım demeyi tam olarak söylemeyince ne demek istediğini ingilizce ifade etti.

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Cardi B Türk hayranı için bakın ne yaptı sosyal medyayı salladı - Sayfa 4

İşte Cardi B'nin Türkçe ile imtihanı...

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