Cardi B Türk hayranı için bakın ne yaptı sosyal medyayı salladı
Her söylediği ve yaptığı olay olan dünyaca ünlü şarkıcı Cardi B, sosyal medyada bir takipçisinin ricası üzerine bakın Türkçe neler söyledi.
Son olarak konserinde yaşadığı talihsiz kaza ile gündeme gelen dünyaca ünlü şarkıcı Cardi B, sosyal medya hesabından hayranları için canlı yayın açtı. Sosyal medyayı en aktif kullanan ünlülerden olan Cardi B, bir türk hayranı için Türkçe konuştu.
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Sık sık Instagram’dan canlı yayın açarak, takipçileriyle sohbet eden B, geçtiğimiz gün de ‘Soru-cevap’ yaptı. Cardi B hayranı bir Türk takipçinin ‘Türkçe bir şeyler söyler misin’ ricası üzerine ‘Türkçe’yi nasıl telaffuz edeceğim’ diye düşündü ve kısa süre sonra ‘Merhaba’ dedi.
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Güzel şarkıcının ise diğer söylemeye çalıştığı kelime takipçilerini güldürdü. B'nin söylemek istediği kelime ''açım'' oldu. B, açım demeyi tam olarak söylemeyince ne demek istediğini ingilizce ifade etti.
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