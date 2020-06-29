Cardi B Halit Ergenç hayranı çıktı fotoğrafını paylaştı Bergüzar Korel cevabı verdi
Bir dönem televizyon ekranlarında yayımlanan Muhteşem yüzyıl sayesinde Halit Ergenç'in hayran kitlesi giderek büyüdü. Amerikalı şarkıcı Cardi B de Ergenç hayranı çıktı, Bergüzar Korel, hemen duruma el attı.
Efsanevi dizilerden biri olan Muhteşem Yüzyıl'ın başrol oyuncusu, Kanuni Sultan Süleyman'a hayat veren Halit Ergenç, dünyaca ünlü isim haline geldi. Binbir Gece dizisindeki başarısının ardından Muhteşem Yüzyıl, başarıda merdivenleri hızla tırmandırdı. Ünü yurt dışına taşınan Ergenç'in hayranlarından biri de yine dünyaca ünlü bir isim çıktı.
Amerikalı şarkıcı Cardi B, sosyal medya hesabı Instagram'dan Muhteşem Yüzyıl izlediğini belirtti. Halit Ergenç'in Kanuni Sultan Süleyman halini paylaştı.
Cardi B'nin bu paylaşımı üzerine Halit Ergenç'in eşi Bergüzar Korel'den hemen bir atak geldi. Son olarak Babil dizisinde rol alan Ergenç'in bir afişini çeken Korel, ''anlatın ablaya'' notuyla ''Kimin kocası bu, bu benim koca'' şarkısıyla Cardi B’ye karşılık verdi.
Peki, Halit Ergenç kimdir?
Halit Ergenç, 30 Nisan 1970 de İstanbul'da dünyaya geldi. Beşiktaş Atatürk Lisesi'nde orta öğretim eğitimini tamamladı.