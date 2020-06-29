Cardi B Halit Ergenç hayranı çıktı fotoğrafını paylaştı Bergüzar Korel cevabı verdi

Cardi B'nin bu paylaşımı üzerine Halit Ergenç'in eşi Bergüzar Korel'den hemen bir atak geldi. Son olarak Babil dizisinde rol alan Ergenç'in bir afişini çeken Korel, ''anlatın ablaya'' notuyla ''Kimin kocası bu, bu benim koca'' şarkısıyla Cardi B’ye karşılık verdi.

İşte Bergüzar'ın Cardi B'ye cevabı