Cara Delevigne ve Ashley Benson çifti öpüşmekten tenis maçını izleyemedi
Aşk yaşadıklarını duyuran Cara Delevigne ve Ashley Benson çifti, birbirlerini öpmekten tenis maçını izleyemediler.
Geçtiğimiz Haziran ayında aşk yaşadıklarını duyuran ünlü model Cara Delevingne ve güzel oyuncu Ashley Benson, dün Serena Williams ve Bianca Andreescu arasındaki tenis maçını izlemek için New York'taydı.
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Romantik halleriyle dikkat çeken Benson ve Delevingne çifti, dudak dudağa görüntülendi.
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Aşkları hakkında adeta konuşmama yemini eden ve kameralardan uzak bir ilişki yaşamayı tercih eden ünlü çift, basının yoğun ilgisine daha fazla dayanamayıp aşklarını duyurmuşlardı.
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Elle'e konuşan Delevingne, bu zamana kadar ilişkileri hakkında konuşmama sebebi olarak, yaşadığı şeyin çok 'kutsal' olduğu ve büyüyü bozmak istemediğini söyledi.
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