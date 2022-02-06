Çapkınlık itirafı geldi! ATV Yalnız Kurt'un Sare ve Yiğit'i 'iş kaybediyordum' deyip anlattı: Aniden ölünce...

Bu, ekranda ilk başrolleriniz. Başrol oynamak nasıl bir sorumluluk? İnsanı geriyor mu?

Hasan Denizyaran: Hiç germiyor. Ben bir oyuncu olarak rolümü en iyi şekilde lanse etmeye çalışıyorum. Ondan sonrası kurgusu, montajı, halkın takdiri... Sadece başrol olmanın şöyle bir ağırlığı olabilir; çalışma saatleri, çalışma şartları. Daha uzun süreler, daha yorucu.

Damla Colbay: Çalışma saatleri dışında bir de sorumluluklar artıyor. İşini bilen, iyi bir ekiple çalışmak çok önemli. Bilmeyen bir ekiple çalıştın mı yandın! Başrol olsan da, ana kast olsan da, yan rol olsan da o bir çileye dönebilir. O yüzden şu an için

çok şükür, her şey güzel ve yolunda gidiyor.