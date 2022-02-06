Çapkınlık itirafı geldi! ATV Yalnız Kurt'un Sare ve Yiğit'i 'iş kaybediyordum' deyip anlattı: Aniden ölünce...
ATV'de ekrana gelen Yalnız Kurt dizisinin başrolleri Damla Colbay ve Hasan Denizyaran Hürriyet'ten Hakan Gence'ye çarpıcı itiraflarda bulundu.
Bu, ekranda ilk başrolleriniz. Başrol oynamak nasıl bir sorumluluk? İnsanı geriyor mu?
Hasan Denizyaran: Hiç germiyor. Ben bir oyuncu olarak rolümü en iyi şekilde lanse etmeye çalışıyorum. Ondan sonrası kurgusu, montajı, halkın takdiri... Sadece başrol olmanın şöyle bir ağırlığı olabilir; çalışma saatleri, çalışma şartları. Daha uzun süreler, daha yorucu.
Damla Colbay: Çalışma saatleri dışında bir de sorumluluklar artıyor. İşini bilen, iyi bir ekiple çalışmak çok önemli. Bilmeyen bir ekiple çalıştın mı yandın! Başrol olsan da, ana kast olsan da, yan rol olsan da o bir çileye dönebilir. O yüzden şu an için
çok şükür, her şey güzel ve yolunda gidiyor.
Oyunculuk dünyasına sürekli alttan yeni isimler geliyor. Kendinizi nasıl ayrıştırıyorsunuz?
Hasan Denizyaran: 18 yaşından beri oyunculuk yapıyorum. Benim ayrıştırmam 10 senemi aldı. Şu an Altay Kurtoğlu karakterinin hakkını verdiğimi düşünüyorum. Çünkü sonuç olarak bir karakter senaristin, yapımcının, yönetmenin ‘brief’leriyle (açık-
lamalarıyla) oluşturuluyor. Ben de en iyi şekilde uyguladığıma inanıyorum, ‘Şurasında çok zorlanıyorum, bunu yapamıyorum’ dediğim bir şey olmadı.
Damla Colbay: Eğer ayrışıyorsam, ben ayrışmaya çalışmadan ayrışıyorumdur. Amacım; böyle yavaş yavaş, gerçekten iyi ve kaliteli, yaptığım işi saygı duyduğum bir yerden yapmaya çalışmak. Bu anlamda hem kendim hem de menajerlerimin desteğiyle güzel ve doğru işleri seçerek ilerlediğimi düşünüyorum. Hep kendimi yenilemeye, bir şeyler öğrenmeye ve kendime bir şeyler katmaya çalışıyorum. Genel, gelip geçici bir şeydense daha yavaş ve emin adımlarla ilerlemek beni daha çok tatmin ediyor.
Oyunculuğun sizdeki karşılığı ne?
Damla Colbay: İlk kez ‘Yalnız Kurt’taki Sare karakterinde oyuncu olarak kendimi bu kadar bir karakterin içinde hissediyorum. Yıllardır bir sürü farklı işte oynadım ama bu iş benim için bana oyunculuğu anlatan şey oldu. O yüzden oyunculuğun bendeki karşılığı kendimi biraz daha anlayabilmek ve kendimle tanışabilmek sanırım.