Çapkanlar ve Yalçın suç örgütüne operasyon! 35 şüpheli gözaltında

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında; İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen çalışmalar neticesinde, Çapkanlar ve Yalçın olarak bilinen yasadışı bahis oynatarak haksız kazanç elde ettikleri tespit edilen, aralarında yasa dışı bahis organizasyonuna dair örgüt lideri ve yöneticeleri ile panel temin eden ve ofis çalışanı olan 58 suç örgütü üyesi hakkında İstanbul merkezli olmak üzere toplamda 8 ilde operasyon gerçekleştirildi.

Şüphelilere ait 64 ikamet adresinde ve ofislerde arama neticesinde; şüphelilere ait dijital materyallere el konuldu, 35 şüpheli gözaltına alındı.

Soruşturma kapsamında çok sayıda dijital materyal ele geçirildi, ele geçirilen materyallerde yapılan ön incelemelerde Mtpay ve Jbfinans isimli yasa dışı bahis sitelerine entegre edilmiş panellere erişim yapıldığı tespit edildi.

Soruşturmanın tüm yönleriyle titizlikle sürdürüldüğü bildirildi.