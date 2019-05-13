Çapa'dan "Seçmen kaydım silinmiş" iddası! Siz kaydınızı kontrol ettiniz mi? işte detaylar...

Gazeteci Emin Çapa Twitter'dan eşinin ve kendisinin seçmen kaydının silindiğini "1,5 ayda dijital kütükten sildiniz mi bizi?" diye sorarak duyurdu.

YSK'nın İstanbul seçiminin tekrarlanması kararından sonra seçmen kütüklerini sorguluyor. Daha önce bir Ekşi Sözlük yazarının gündeme getirdiği seçmen kaydının silinmesi olayı bu kez de gazeteci Emin Çapa tarafından dile getirildi. Peki siz seçmen kaydınızı kontrol ettiniz mi?

Çapa'nın ilgili tweeti şöyle:

"YSK'nın internet sitesine göre 'seçmen' değiliz. Her seçim olduğu gibi internet üzerinden kaydımıza baktık ve bu sefer eşim de, ben de yokuz. Nasıl yani? 1,5 ayda dijital kütükten sildiniz mi bizi? Nüfus Müdürlüğü yolları göründü."

Seçmen kaydı yoksa ne yapılmalı? Nereden kontrol edebilirim? Nasıl başvurabilirim?

İşte merak edilen soruların cevabı:

YSK seçmen sorgulama listelerinde adı olmayan oy veremeyecek. Haliyle mutlaka kütüğe kaydınızı yaptırmanız gerekiyor.

Seçmen sorgulama sonunda listede adınız yoksa...

Seçmen kaydınızı YSK sitesine girerek TC numaranızla sorgulamanız gerekiyor. İnternet üzerinden seçmen sorgulama işlemi yapamayanlar kayıtları olup olmadığını muhtarlıklarda askıya çıkan listelenden de öğrenebiliyorlar. Seçmen sorgulama sonunda listede adınız yoksa YSK sitesinde bu konuda şu bilgiler veriliyor. Seçmen niteliğine sahip ve yerleşim yeri yurt içi olmasına rağmen,

- Yurt içi seçmen kütüğünde ismi bulunmayanlar,

- Kayıtlarında düzeltme yapmak isteyenler veya

- Yerleşim yeri değişikliği yapmak isteyen Türk vatandaşlarının;

Ne yapmak gerekiyor? İşte izlenecek yol

Şahsen başvuru yoluyla nüfus müdürlüğüne başvuracak ve adres kayıt sistemine dahil olacaklar, ardından da ligili ilçe seçim kurulu başkanlığını başvurup kayıtlarını yaptıracaklar. 2 Mayıs - 12 Mayıs 2018 tarihleri arasında Askıya çıkarılan muhtarlık bölgesi askı listelerinde kayıtlı olan seçmenlerden;

a) Kayıtlarında yanlışlık veya eksiklik yahut nüfus olay bilgisi değişikliği bulunan,

b) Askı süresi içinde yerleşim yeri adresini değiştiren ve seçmen niteliğine sahip olduğu halde muhtarlık bölgesi askı listelerinde ismi bulunmayan Türk vatandaşları, bizzat veya 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu’nun 50. maddesinde sayılanlar, ilgili nüfus müdürlüğüne adres beyan formu ile birlikte elektrik, su, telefon, doğalgaz abonelik sözleşmesi veya faturası, noterden tasdikli kira sözleşmesi gibi belgelerden birisi ile başvururlar ve nüfus müdürlüğünce tescil edilen adrese ilişkin imzalı ve onaylı adres beyan formunun bir örneği ve eklerini ilçe seçim kurulu başkanlığına teslim ederler. Nüfus Hizmetleri Kanunu'nun 50. maddesinin üçüncü fıkrası gereği özel vekâletname ile başvuranlar sadece vekâlet veren adına adres beyanında bulunabileceklerdir.

c) Öğrenci olup, seçmen niteliğini taşıyan ve öğrenim gördükleri yerleşim birimlerinde oylarını kullanmak isteyen öğrenciler (askeri öğrenciler hariç), öğrenim gördükleri okuldan, o okulun öğrencisi olduklarına ve yurt müdürlüklerinden, yurtta kaldıklarına ilişkin alacakları belgeler ile kaldıkları yurtların bağlı bulunduğu ilgili nüfus müdürlüklerine bizzat başvururlar ve tescil edilen adrese ilişkin imzalı ve onaylı adres beyan formunun bir örneği ve eklerini ilçe seçim kurulu başkanlığına teslim ederler.

*Nüfus müdürlüklerince diğer adres (ikinci adres) beyanı alınarak yapılan tesciller kayıt için yeterli değildir. Diğer adresinde oy kullanmak isteyen seçmenlerin, nüfus müdürlüklerine başvurmak suretiyle, diğer adreslerini yerleşim yeri adresi olarak tescil ettirmeleri gerekir.