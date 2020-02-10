Çapa'daki İstanbul Tıp Fakültesi'nde rüşvet operasyonu 1'i profesör 3 tutuklama

İSTANBUL TIP Fakültesi Hastanesi'nde 9 hastadan ameliyat tarihinin öne çekilmesi için 40 bin 200 Lira aldığı belirlenen Prof. Dr. Mazhar Alp B. ve eşi Didem B. gözaltına alındı. İddiaya göre mide kelepçesi çalışmalarıyla tanınan profesör hastalarına pırlanta aldırıyordu.

Çapa'daki İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesi'nde 2019 ve 2020 yılları içerisinde 9 hasta yakınından ameliyat tarihlerini öne çekmek vaadiyle toplam 40 bin 200 lira rüşvet alındığını belirleyen Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

Daha sonra yapılan operasyonda rüşvet alan kişilere aracılık ettiğini belirlediği Yasin Ş.(50)'yi 8 Şubat günü hastanede yakalayarak gözaltına aldı. Hastanede doktor olan Prof. Dr. Mazhar Alp B. (61) ve kendisini Mazhar Alp B.'nin sekreteri olarak tanıtan aynı zamanda '' Seher'' ismini kullanan eşi Didem B.(51) ise Kadıköy'deki evlerine yapılan baskınla yakalanarak gözaltına alındı.

Profesör hastalara pırlanta aldırıyordu iddiası

Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda aralarında Profesör Dr. Mazhar Alp Bozbura ve eşi Didem Bozbura'nın da bulunduğu 3 kişi gözaltına alındı. Bozbura’nın hasta yakınlarına Kapalıçarşı’dan pırlanta aldırdığı iddia edildi.

CZN Burak'ın annesi de gözaltına alındı

Didem B.'nin ise 'CZN Burak' ismiyle tanınan Burak Özdemir'in annesi olduğu öğrenildi.

Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken, çıkartıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.