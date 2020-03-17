Çapa'daki doktor koronavirüse yakalandı

Çapa Tıp Fakültesi'nde görevli Dahiliye Profesörü Cemil Taşçıoğlu'nun koronavirüs testi pozitif çıktı. Babasının durumunu twitter'dan duyuran Onur Taşçıoğlu, Cemil Taşçıoğlu'nun sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi.

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Türkiye'de koronavirüs tanısı konulan isimlerden biri de İstanbul Çapa Tıp Fakültesi Dahiliye Profesörü Cemil Taşçıoğlu oldu. Testi pozitif çıkan ilk sağlık çalışanı olan Taşçıoğlu, yaşadıklarını twitter'dan paylaşırken oğlu Onur Taşçıoğlu ise babasının sağlık durumunun şu an iyi olduğunu söyledi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın dün açıkladığı listedeki bir isim ortaya çıktı. Dahiliye Profesörü Cemil Taşçıoğlu'nun koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklanırken, ünlü profesör yaşadıklarını twitter'dan paylaştı.

"Hastanedeyim bekliyorum..."

Oğlu Onur Taşçıoğlu'nun twitter hesabından yaşadıklarını anlatan Cemil Taşçıoğlu, sağlık durumunun iyi olduğunu ve test sonuçlarını beklediğini söyledi. Bu açıklamadan saatler sonra Taşçıoğlu'nun koronavirüs test sonuçlarının pozitif olduğu açıklandı.

"Babam yurtdışına çıkmadı"

Bu paylaşımın ardından açıklama yapan Onur Taşçıoğlu, test sonuçlarının pozitif çıktığını ve hastanedeki tedavinin sürdüğünü söyledi. İşte Taşçıoğlu'nun o açıklamaları;

"Sevgili babam sizlerin hocası Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlunun Covit 19 test sonucu ne yazık ki pozitif çıkmıştır. Kendisi Çapa da enfeksiyon servisinde karantina altındadır. Ateşi yok, solunumu normal, herhangi bir cihaza bağlı durumda değildir. Dünden bugüne durumu stabil seyretmektedir.

Tüm hocalarımız kendisine çok iyi bakmakta tüm önlemleri almış bulunmaktadır. Şu an lütfen bilgi kirliliğine izin vermeyin. Çok farklı bilgiler dolaşmakta sadece benim dediklerim herşeyi ile doğrudur.

Ayrıca babamın yurtdışından gelip gelmediği , virüsün oradan mı kapıp kapmadığı hakkında sorulara cevabım : yurtdışına en son 4/5 ay önce çıkmıştı kendisi."