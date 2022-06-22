Çap Tıp'ı birinci bitiren Merve Nur: Hem bu deveyi güdecek hem bu diyarda kalacağız

Çapa Tıp Fakültesi’ni birincilikle bitiren Merve Nur Uçar, yaptığı konuşmayla mezuniyet törenine damga vurdu. Uçar’ın “Rasim Özdenören'in dediği gibi hem bu deveyi güdecek hem bu diyarda kalacağız. Çünkü deve de bizim diyar da” sözleri salondan büyük alkış aldı.

İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi mezuniyet töreni dün gerçekleşti. Törende konuşan okul birincisi Merve Nur Uçar, sosyal medyada körüklenen ‘Doktorlar yurt dışına kaçıyor’ algısına cevap niteliğinde konuşarak “Hem bu deveyi güdecek hem bu diyarda kalacağız” dedi.

Uçar, yaptığı konuşma ile törene adeta damgasını vurdu. Törende okul birincisi olarak kürsüye çağırılan Uçar, birinci olarak yerleştiği fakülteden birinci olarak mezun olmanın gururunu yaşadığını söyledi.