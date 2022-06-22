Çap Tıp Fakültesi'ni birincilikle bitiren Merve Nur Uçar'ın konuşması mezuniyet törenine damga vurdu

Çapa Tıp Fakültesi’ni birincilikle bitiren Merve Nur Uçar'ın mezuniyet töreni konuşması gündem oldu Çok sayıda doktorun yurt dışına gitmek istediği iddialarına gönderme yapan Uçar'ın “Rasim Özdenören'in dediği gibi hem bu deveyi güdecek hem bu diyarda kalacağız. Çünkü deve de bizim diyar da” sözleri salondan büyük alkış aldı.

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İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi mezuniyet töreni dün gerçekleşti.

Törende konuşan okul birincisi Merve Nur Uçar'ın sözleri sosyal medyada körüklenen ‘Doktorlar yurt dışına kaçıyor’ algısına cevap niteliğindeydi.

Törende okul birincisi olarak kürsüye çağırılan Uçar, birinci olarak yerleştiği fakülteden birinci olarak mezun olmanın gururunu yaşadığını söyledi.

"Yurt dışında var olan imkânları ülkemize kazandıracağız"

“Hekimliğin en başta bir vicdan meselesi olduğunu vurgulayan değerli hocalarımıza asistanlarımıza teşekkür ediyoruz” diyen Uçar, “Aynı okuldan mezun olmanın gururuyla yetinmeyip yeni Aziz Sancar’lar olacağız. Şu an yurt dışında var olan imkânları ülkemize kazandıracağız. İlim yolunda var gücümüzle çalışacağız. Rasim Özdenören’in deyimiyle ‘Hem bu deveyi güdecek, hem bu diyarda kalacağız.’ Çünkü deve de bizim, diyar da” diye konuştu.

Uçar’ın bu sözleri salonda alkış tufanı kopardı. Uçar’ın sözleri sosyal medya platformlarında çok sayıda beğeni aldı.