Çantası yüzüğünden pahalı! Şeyma Subaşı lüks içindeki yaşantısını böyle paylaştı

Şeyma Subaşı da bomboş uçağın kendisi için sevgilisinin kapattırdığını Instagram hesabından yayımladı. Tepki çekince ise uçağın bir ek sefer olduğunu ek seferdeki koltukları sevgilisinin satın aldığını bu yüzden kimseyi mağdur etmediklerini söyledi.