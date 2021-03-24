Cansu Taşkın'ın iç çamaşırsız pozuna Kadir Çöpdemir'in yorumu olay! Bakın ne yazdı
Cüretkar pozlarını yayımlamaktan çekinmeyen Cansu Taşkın, bu kez de iç çamaşırsız haliyle paylaşım yaptı. Kadir Çöpdemir'in yorumu ise magazin gündemine bomba gibi düştü.
Sosyal medya hesabı Instagram'da sürekli olarak iddialı pozlarını yayımlayan Cansu Taşkın, yine rahat durmadı. Geçtiğimiz günlerde arkadaşlarıyla gittiği bir kafedeki halini sosyal medyada paylaştı. Kadir Çöpdemir ise fotoğrafa yazdığı yorumla dillere düştü.
Çöpdemir daha önce de Taşkın'ın koltuktaki bir pozuna "Aman o terlikler çok kayıyor düşersin" yorumunu yaparak günlerce konuşulmuştu.
Yine Kadir Çöpdemir, bir başka fotoğrafa yaptığı yorumla adından söz ettirdi. Cansu Taşkın'ın sıkı takipçilerinden biri olan Çöpdemir, yorumuyla dikkatleri üzerine çekti.
Sosyal medya hesabını en aktif kullanan isimlerin başında gelen model Cansu Taşkın, geçtiğimiz günlerde arkadaşlarıyla kafeye giderken dar bir elbise giyip içine iç çamaşırı giymedi. Bununla da yetinmeyen Taşkın, poz vererek Instagram hesabından paylaştı.