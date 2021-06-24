Cansu Taşkın'ın fotoşopsuz ve makyajsız halleriyle dalga geçtiler! 'Bu kadının kadına yaptığı şiddet'

Ünlü model Cansu Taşkın bir alışveriş merkezinde objektiflere yansıdı. Günün erken saatlerinde mağazaları gezip alışveriş yapan taşkın gazetecilerle ayak üstü sohbet etti. 'Tatilden döndüm' diyen ünlü model 'Eksiklerim vardı, onları tamamladım. Bu arada beni de makyajsız yakaladınız.” dedi.