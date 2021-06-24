Cansu Taşkın'ın fotoşopsuz ve makyajsız halleriyle dalga geçtiler! 'Bu kadının kadına yaptığı şiddet'
Ünlü model Cansu Taşkın bir alışveriş merkezinde objektiflere yansıdı. Günün erken saatlerinde mağazaları gezip alışveriş yapan taşkın gazetecilerle ayak üstü sohbet etti. 'Tatilden döndüm' diyen ünlü model 'Eksiklerim vardı, onları tamamladım. Bu arada beni de makyajsız yakaladınız.” dedi. Öte yandan özgüvenleri ile alkış toplayan ünlüler artık objektif karşısına makyajsız da geçiyorlar.
Ünlü model Cansu Taşkın bir alışveriş merkezinde objektiflere yansıdı. Günün erken saatlerinde mağazaları gezip alışveriş yapan taşkın gazetecilerle ayak üstü sohbet etti. 'Tatilden döndüm' diyen ünlü model 'Eksiklerim vardı, onları tamamladım. Bu arada beni de makyajsız yakaladınız.” dedi.
Cansu Taşkın'ın makyajsız fotoğrafları sosyal medyada çok konuşuldu. Kötü yorumlara maruz kalan Taşkın yaptığı açıklamada “Beni eleştirenlerin yüzde 90’ı kadın. Bu kadının kadına yaptığı şiddettir” dedi.
Öte yandan bu aralar magazin dünyasının ünlü isimleri arasında 'sıfır makyaj' modası başladı... İşte o özgüvenli ünlüler!
Adını Feriha Koydum dizisinde canlandırdığı Cansu karakteri ile tanınan Sedef Şahin, makyajsız fotoğrafını Instagram'da takipçileri ile paylaştı. Şahin fotoğrafın altına "O zaman mutlu haftalar... Makyaj yok, filtre yok, beğenen böyle beğensin!" notunu düştü.