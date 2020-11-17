Cansu Taşkın babasını savcılığa verdi boğazına bıçak dayayıp taciz iddiası olaydı
Cansu Taşkın, beş yaşındayken babasının boğazına bıçak dayayıp taciz etmesiyle gündeme gelmişti. Taşkın, son olarak babasını savcılığa verdi.
Fatmagül'ün Suçu Ne dizisinde tanınan model Cansu Taşkın, dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Beş yaşındayken babasının boğazına bıçak dayadığı ve taciz ettiği haberleriyle gündemde olan Taşkın, "Çok küçüktüm hatırlamıyorum bile…" dedi.
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Murat Başaran'ın yeni şarkısı 'Leyla'nın klibinde oynayan fenomen Cansu Taşkın, babasının kendisinden para istediği iddiaları hakkında da konuştu.
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Taşkın, "Geçtiğimiz sene çok olmuştu. Onu öğrenince savcılığa şikayet ettim. Öyle bir şeyle gelmemiş olsaydı affedecektim, tanımadığım bir baba portföyü. Para istemese yine bir şey yapmazdım ve kabul edilebilirdi. Para amaçlı geldiği için bitmiş oldu" açıklamasını yaptı.
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Başaran ise modele destek vererek, "Kadına şiddet ve tacizin her şeyine karşıyım" diye konuştu.
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